Вода ушла из половины домов после наводнений из-за разрушения Каховской ГЭС

От воды освободились почти 13 тыс. домов после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС — почти из половины затопленных домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«От воды освободились почти 13 тыс. домов, что составляет более половины от общего числа затопленных жилых домов. Также вода ушла из 87 административных и социальных объектов»,— сказал собеседник ТАСС.

Каховская ГЭС разрушилась рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении ГЭС. Оба берега Днепра затопило. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов, 160 социальных объектов, 15 кладбищ, также эвакуировали 8,2 тыс. человек, из них 1,5 тыс. в пунктах временного размещения. Российские власти сообщали о 46 погибших, украинские — о 21 погибших.

Олеся Павленко