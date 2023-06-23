Сенаторы США предложили приравнять возможное применение Россией ядерного оружия к нападению на НАТО

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Об этой инициативе господин Грэм рассказал в Twitter. Резолюция носит рекомендательный характер. В случае ее принятия Белый дом США не обязан ее исполнять.

Ключевые положения документа подразумевают, что:

размещение тактического ядерного оружия Россией на территории Белоруссии представляет угрозу для Украины и стран-членов НАТО;

применение Россией, Белоруссией или «их марионетками» любого тактического ядерного оружия либо уничтожение ядерного объекта либо распространение радиоактивных загрязнителей на территории НАТО «требует немедленного ответа», включая задействование ст. 5 Североатлантического договора (согласно этой статье, если одно государство-член НАТО стало жертвой вооруженного нападения, это считается актом насилия в отношении всего альянса);

администрации США нужно проконсультироваться с лидерами стран НАТО и другими европейскими партнерами, чтобы разработать комплексный ответ на действия РФ, свести к минимуму угрозу гражданскому населению и «скоординировать дипломатические и военные действия, соответствующие ситуации».

В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства. 13 июня белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что может без колебания применить это ядерное оружие, но только в случае, если на Белоруссию нападут. Президент США Джо Байден считает угрозу нанесения Россией ядерного удара реальной, президент Украины Владимир Зеленский с ним не согласен.

Подробности — в материале «Ъ» «Ядерное содружие».

Лаура Кеффер