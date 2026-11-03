В Севастополе молодым семьям выплатят по 300 тыс. руб. за третьего ребенка

Получить единовременную выплату может один из родителей, который прописан и проживает в Севастополе. Возраст каждого из супругов или единственного родителя на момент подачи заявления не должен превышать 35 лет. Дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, а также дети, находящиеся под опекой, не учитываются.