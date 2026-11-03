В Севастополе молодым семьям выплатят по 300 тыс. руб. за третьего ребенка
Молодым семьям в Севастополе при рождении третьего и последующих детей будут выдавать от государства по 300 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Рождение ребенка — это огромное счастье и большие траты. Поэтому региональная выплата — это отличное подспорье для молодых родителей, которое поможет решить многие бытовые вопросы»,— отметил господин Развожаев. Данная мера поддержки является частью национального проекта «Семья». Ею уже воспользовались 279 севастопольских семей.
Получить единовременную выплату может один из родителей, который прописан и проживает в Севастополе. Возраст каждого из супругов или единственного родителя на момент подачи заявления не должен превышать 35 лет. Дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, а также дети, находящиеся под опекой, не учитываются.