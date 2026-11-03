Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

«Если говорить по телефону — Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться»,— заявил господин Зеленский. Он добавил, что считает бесперспективными такие переговоры. Кроме того, он вновь отказался от предложения встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву»,— заявил украинский президент.