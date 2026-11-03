Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трансляция велась на YouTube-канале офиса украинского президента.
«Если говорить по телефону — Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться»,— заявил господин Зеленский. Он добавил, что считает бесперспективными такие переговоры. Кроме того, он вновь отказался от предложения встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву»,— заявил украинский президент.
В этом месяце в разговоре с Владимиром Путиным главы Норвегии и Финляндии передали пожелание господина Зеленского встретиться лично. В ответ российский президент вновь пригласил Владимира Зеленского встретиться в Москве. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, украинскому президенту обеспечат все условия, в том числе с точки зрения безопасности.