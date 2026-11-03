Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Киеву
Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять Украине вооружения и военное оборудование через европейские страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
«Я передаю это оружие ЕС, они платят 100% стоимости»,— сказал господин Трамп. Он вновь напомнил, что его предшественник Джо Байден передал Киеву вооружений на $350 млрд совершенно безвозмездно. «Они бы заплатили, если бы Байден попросил, но он этого не сделал», — утверждает президент.
Россия неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и помощь в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.