СКР проверяет криминальную версию исчезновения Усольцевых в Красноярском крае
Следственный комитет России проверяет криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. При этом основной версией остается несчастный случай. Об этом ТАСС сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по региону Яна Сырымбетова.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью в конце сентября 2025 года ушли в поход в урочище «Буратинка», после чего перестали выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка нашли их автомобиль. Активную фазу поисков завершили в том же месяце. Повторные поиски проводились в январе и мае 2026 года.
«У нас трое людей пропали, мы не можем исключать криминал, в том числе, например, причинение смерти по неосторожности. Могли ли Сергей и Ирина поругаться? Маловероятно, но мы опять же не можем исключить это обстоятельство. Могли ли они в лесу встретить каких-то людей?»,— добавила госпожа Сырымбетова.
Согласно одной из версий СКР, с Сергеем Усольцевым произошел несчастный случай, а Ирина забыла дорогу и заблудилась. В ведомстве допустили, что в случае их гибели тела пропавших могут найти в разных местах Кутурчинского Белогорья.