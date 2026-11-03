Администрация Санду допустила помилование Гуцул

«Помилование могло бы стать жестом политического примирения между Кишиневом и Гагаузской автономией, между центральной властью и гагаузским народом»,— написал сегодня политик в своем обращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована). Администрация госпожи Санду посчитала, что обращение «не соответствует требованиям, предусмотренным положением для рассмотрения в рамках процедуры индивидуального помилования».