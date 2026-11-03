Администрация Санду допустила помилование Гуцул
Президент Молдавии Майя Санду может помиловать бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул только после того, как на ее имя будет подано соответствующее прошение. Об этом администрация главы Молдавии заявила молдавскому изданию NewsMaker в связи с обращением бывшего президента, лидера крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона.
«Помилование могло бы стать жестом политического примирения между Кишиневом и Гагаузской автономией, между центральной властью и гагаузским народом»,— написал сегодня политик в своем обращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована). Администрация госпожи Санду посчитала, что обращение «не соответствует требованиям, предусмотренным положением для рассмотрения в рамках процедуры индивидуального помилования».
5 августа районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам тюремного залючения по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». По версии следователей, в 2019–2022 годах Евгения Гуцул якобы получала крупные суммы со стороны России для финансирования избирательной кампании «Шор» на выборах в Гагаузии в 2023 году.
Сама Гуцул вину не признала. Она и ее адвокаты утверждают, что дело против нее было политическим преследованием накануне парламентских выборов. В администрации российского президента тоже считают дело против Гуцул политически мотивированным.