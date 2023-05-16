Лукашенко одобрил закон, позволяющий президенту и правительству корректировать бюджет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий правительству и президенту республики вносить корректировки в бюджет на текущий финансовый год. Проект закона был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Изменения вносятся в Бюджетный кодекс. Утверждается, что президент республики может корректировать бюджет для перераспределения его расходов. Также в рамках закона предусмотрена ответственность за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых и пенсионных взносов.

«Президентом Республики Беларусь или по его решению правительством Республики Беларусь могут устанавливаться особенности регулирования бюджетных отношений, возникающих в процессе исполнения бюджетов в течение финансового года»,— сказано в законе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

В феврале 2022 года в Белоруссии прошло голосование о внесении поправок в конституцию республики. Среди наиболее значимых корректировок основного закона — наделение широкими полномочиями созданного в стране Всебелорусского народного собрания и ограничение двумя сроками правления президента. Господин Лукашенко после этого обещал «демократические изменения» в Белоруссии.

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