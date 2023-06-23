Космонавты Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе почти семь часов

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вечером 22 июня завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию (МСК). Они провели за бортом после почти семи, сообщил «Роскосмос».

Выход начался в 17:24 в четверг. Космонавты закрыли люк модуля «Поиск» в 23:48 в тот же день. В итоге они провели за бортом МКС 6 часов 24 минуты. Изначально планировалось, что их выход займет 6 часов 51 минуты.

Их главной задачей была установка на модуле «Звезда» аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации на Землю РСПИ-М. Для этого космонавты демонтировали аппаратуру «Сейсмопрогноз», оборудование старой системы передачи информации и приемопередатчик. Также они установили и подключили новую аппаратуру, сделали фото внешней поверхности «Звезды», прочистили наружную поверхность иллюминатора и демонтировали контейнер с оборудованием «Биориск-МСН».

Господа Прокопьев и Петелин уже второй раз подряд заканчивают выход в космос быстрее плана. В прошлый раз, 13 мая, они провели за бортом МКС 5 часов 14 минут вместо планируемых 6 часов 18 минут. В апреле они пробыли в открытом космосе почти 8 часов.

Лаура Кеффер