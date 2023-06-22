Дискредитация вписалась в Конституцию

Конституционный суд (КС) РФ опубликовал отказные определения по жалобам 13 человек, оспаривавших законность ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации вооруженных сил. Все они были оштрафованы после публичной критики решения о вводе российских войск на территорию Украины и сочли, что наказание нарушает их конституционные права на свободу слова и собраний. В КС решили, что граждане могут высказывать свое мнение о действиях ВС РФ, «указывая на наличие недостатков», но в целом «нельзя на основе субъективной оценки ставить под сомнение» принятые властями «решения и меры». Суд назвал государство конституционной ценностью и, по мнению эксперта, окончательно «зацементировал» спорную статью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заявители, в разное время оштрафованные за дискредитацию армии, обратились в КС в апреле 2023 года. Так, заявитель Максим Филиппов в апреле прошлого года вышел к памятнику Александру Пушкину на одиночный пикет «с целью выразить свое критическое мнение об использовании вооруженных сил РФ в Украине». В руках он держал самодельный плакат «с цитатой из песни Джона Леннона "Дайте миру шанс" и перечеркнутым изображением бомбы». Тверской райсуд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В жалобе господин Филиппов назвал статью неконституционной, поскольку она, по его мнению, нарушает права граждан на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний, а также противоречит принципу равенства и запрету дискриминации. Теперь КС опубликовал отказы принять к рассмотрению жалобы Максима Филиппова и еще 12 заявителей.

Судьи заявили, что Основной закон «не только не исключает, но и прямо допускает» принятие властями мер, связанных с использованием ВС РФ для защиты интересов РФ и ее граждан.

Государство в определении КС (.pdf) называется «конституционной ценностью». Конституция, отметил суд, не допускает, чтобы граждане использовали конституционные права и свободы для отрицания конституционного же строя. Отметим, в тексте Основного закона слово «ценности» упоминается 14 раз, а «вооруженные силы» — 3 раза. В частности, там указано, что руководство ВС РФ назначает президент страны, он же является верховным главнокомандующим, а решение о применении ВС РФ должен санкционировать Совет федерации РФ. Что касается ценностей, то в ст. 2 Конституции подчеркивается: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Государство как ценность в Основном законе не фигурирует.

Статья 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, появилась в кодексе почти сразу после начала спецоперации — 4 марта 2022 года. В марте 2023 года статью дополнили наказанием за дискредитацию «добровольческих формирований». Гражданам грозит до 100 тыс. руб. штрафа, должностным лицам — до 300 тыс. руб., юрлицам — до 1 млн руб. По статистике судебного департамента при ВС, в 2022 году суды рассмотрели 5442 протокола по ст. 20.3.3 КоАП РФ, вынеся одно предупреждение и оштрафовав 4440 человек на 151,3 млн руб. Если любую из частей ст. 20.3.3 КоАП нарушить повторно в течение года, человеку грозит ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС) с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.

Примечательно, что в жалобе господина Филиппова цитируется позиция самого КС, который ранее допускал ограничение прав граждан федеральными законами лишь «в целях охраны конституционно значимых ценностей при обязательном соблюдении принципов необходимости, пропорциональности и соразмерности».

Ст. 20.3.3 КоАП РФ «вводит ограничение на свободу совести, мысли, слова и собраний, которое не преследует конституционно допустимую цель», считает заявитель.

Но в определении КС утверждается, что оспариваемая статья не может рассматриваться «как дискриминационная по отношению к лицам в зависимости от их убеждений», не вводит «обязательную идеологию» и не направлена на пропаганду войны. В то же время граждане, считает КС, в принципе не могут «произвольно на основе субъективной оценки» ставить под сомнение принятые властями «решения и меры» — «это означало бы отрицание правового характера РФ, верховенства Конституции и обязанности соблюдать ее предписания». Что касается критики вооруженных сил и СВО, а также целенаправленной «негативной оценки деятельности по защите интересов РФ», таковая, по мнению КС, может снижать «эффективность выполнения поставленных задач» и «мотивированность военнослужащих».

Впрочем, выражать свое мнение о деятельности армии все же можно: КС считает, что ст. 20.3.3 КоАП разрешает «указывать на наличие недостатков», но лишь в том случае, если это «это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно предопределенных характера, целей и задач данной деятельности».

Адвокат господина Филиппова из «ОВД-Инфо» (проект внесен в реестр иностранных агентов) Виолетта Фицнер полагает, что ст. 20.3.3 КоАП РФ нарушает «право на свободу слова и другие базовые права».

«КС написал, что в нашей стране люди не имеют права сомневаться в целях, которые преследуют вооруженные силы России» в рамках СВО, отмечает госпожа Фицнер. «КС не сделал хуже,— написала в Telegram-канале соавтор жалобы юрист Ольга Подоплелова.— Хуже было бы в одном случае: если бы заявители не избрали принципиальную позицию о том, что норма полностью неконституционна, а попытались бы пройти между струйками и предложить КС компромиссное решение — истолковать понятие "дискредитация" или обязать законодателя его уточнить». Юрист в сфере конституционного права Иван Брикульский говорит, что КС «фактически "зацементировал" норму КоАП»: «Отсутствие решения было лучше, чем его наличие. Если раньше в судах были надежды оспорить решения на уровне кассации или апелляции, то теперь есть "санкционирующий" текст КС». Господин Брикульский опасается распространения формулировок из определения КС на другие сферы, связанные со свободой слова.

Александр Воронов