Дискредитацию сопоставят с Конституцией

Конституционный суд (КС) РФ зарегистрировал жалобы восьми человек, оспаривающих законность ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации вооруженных сил. Все они были оштрафованы за критику решения о вводе российских войск на территорию Украины и считают, что наказание нарушает их конституционные права на свободу слова и собраний. Ранее заявители получили отказ во всех инстанциях, включая Верховный суд РФ. Эксперт подтверждает, что вопрос о конституционности статьи КоАП вполне может быть поставлен, но предупреждает, что решение КС скорее окончательно «зацементирует» эту норму, чем приведет к ее пересмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В базе КС зарегистрированы жалобы восьми человек, в разное время оштрафованных за дискредитацию армии. Так, заявитель Максим Филиппов в апреле 2022 года вышел к памятнику Александру Пушкину на одиночный пикет «с целью выразить свое критическое мнение об использовании Вооруженных сил РФ в Украине» (текст жалобы есть у “Ъ”). В руках он держал самодельный плакат «с цитатой из песни Джона Леннона "Дайте миру шанс" и перечеркнутым изображением бомбы». За это Тверской райсуд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В жалобе господин Филиппов называет эту статью неконституционной, поскольку она, по его мнению, нарушает права граждан на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний, а также противоречит принципу равенства и запрету дискриминации. «Административно наказуемыми являются исключительно те мнения и убеждения, которые связаны с критической оценкой использования вооруженных сил»,— обращает внимание господин Филиппов.

В жалобе цитируется позиция КС, который ранее допускал ограничение прав граждан федеральными законами «в целях охраны конституционно значимых ценностей при обязательном соблюдении принципов необходимости, пропорциональности и соразмерности». Однако ст. 20.3.3 КоАП РФ «вводит ограничение на свободу совести, мысли, слова и собраний, которое не преследует конституционно допустимую цель», считает заявитель.

Статья 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил, появилась в кодексе практически сразу после начала спецоперации — 4 марта 2022 года. В марте 2023 года статья была дополнена — теперь наказание предусмотрено и за дискредитацию «добровольческих формирований». Гражданам грозит до 100 тыс. руб. штрафа, должностным лицам — до 300 тыс. руб., юридических лицам — до 1 млн руб. Из статистики Судебного департамента при ВС следует, что в 2022 году суды рассмотрели 5442 протокола по статье 20.3.3 КоАП, вынеся одно предупреждение и оштрафовав 4440 человек на 151,3 млн руб. Добавим, если любую из частей ст. 20.3.3 КоАП нарушить повторно в течение года, то человеку грозит новая ст. 280.3 УК — «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС». Здесь максимальное наказание — до 5 лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что Максим Филиппов обжаловал штраф сначала в Мосгорсуде, затем во Втором кассационном суде общей юрисдикции и, наконец, в Верховном суде РФ, но везде получил отказ. Так, в определении ВС от 30 ноября 2022 года говорится, что заявитель демонстрировал в общественном месте «средство наглядной агитации», чем «привлекал внимание неограниченного круга лиц», а также СМИ. «Содержание… агитации явно выражало негативное отношение к Вооруженным силам РФ»,— говорится в определении ВС.

Аналогичный путь до КС прошли и остальные заявители, говорит адвокат господина Филиппова из «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) Виолетта Фицнер. По мнению госпожи Фицнер, ст. 20.3.3 КоАП РФ была «принята с целью подавить любые неугодные мнения» о вводе войск на территорию Украины. «При этом неважно, в какой форме человек выражает свое мнение или что конкретно говорит. Любая такая критика считается дискредитацией и подлежит наказанию. Статья преследует антиконституционную цель подавления инакомыслия в обществе. Такое законодательство просто недопустимо в демократическом обществе»,— считает адвокат.

«С одной стороны, эти вопросы носят конституционный характер, и они должны быть поставлены перед КС,— соглашается юрист в сфере конституционного права Иван Брикульский.— Но с другой стороны, не стоит забывать, что у юристов, как и у врачей, есть важное требование — "не навреди". Это значит, что иногда отсутствие решения лучше, чем его наличие. Не случится ли так, что юристы своими же усилиями помогут "цементированию" этой нормы еще и на конституционном уровне? Это ведь будет уже не только закон, но и полноценное решение Конституционного суда».

Александр Воронов, Александр Черных