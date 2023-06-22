На месте исчезновения батискафа «Титан» найдены некие обломки

Береговая охрана США сообщила, что в ходе спасательной операции по поиску батискафа «Титан» были обнаружены некие обломки. «В районе поисков с помощью беспилотного подводного аппарата недалеко от "Титаника" были обнаружены некие обломки. Эксперты из объединенного командования изучают полученную информацию»,— говорится в сообщении береговой охраны. Позднее ее представители проведут специальный брифинг, посвященный обнаружению обломков.

Как отмечается в сообщении, пока не понятно, принадлежат ли эти обломки пропавшему батискафу «Титан». Сами обломки были обнаружены «на океаническом дне неподалеку от "Титаника"».

О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно в понедельник, 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. Сегодня, 22 июня, сообщалось, что запас кислорода на батискафе уже должен был закончиться.

На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2022 году сообщали о «циклической усталости» судна.

Подробнее — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Кирилл Сарханянц