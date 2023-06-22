Шебекинская макаронная фабрика возобновит работу 1 июля

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что фабрика по производству макаронных изделий в городе Шебекино в Белгородской области возобновит свою работу 1 июля.

«Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля, воду подводят, запускают они предприятие. Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей (из эвакуации.— "Ъ"), убедиться, что там безопасно»,— сказала госпожа Москалькова в ходе приема жителей Белгородской области в пункте временного размещения в Заокском районе Тульской области (цитата по ТАСС).

2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов Шебекино пострадали десять предприятий, на восстановление которых нужно около 13 млрд руб. При этом он не уточнил, какие именно объекты пострадали.

С начала июня город Шебекино переживает регулярные обстрелы со стороны Украины. Жители массово покинули город: на 12 июня в белгородских пунктах временного размещения находилось более 6 тыс. человек.

20 июня господин Гладков посетил Шебекино вместе с госпожой Москальковой. В городе идет широкомасштабная работа по оценке ущерба: ранее сообщалось, что повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. Власти уже начали восстановительные работы и надеются по возможности к осени вернуть людей в их дома. Ранее к охране порядка в округе после сообщений о мародерстве были привлечены Росгвардия и частные охранные предприятия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов