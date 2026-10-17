В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась автомастерская
В Ростовской области за ночь было уничтожено и подавлено более 20 БПЛА. В Каменске-Шахтинском из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории автомастерской. Возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
При пожаре был поврежден автомобиль. Господин Слюсарь уточнил, что дроны уничтожили в городах Каменске-Шахтинске и Новошахтинске, а также в Каменском, Миллеровском и Тарасовском районах. На всей территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
Ростовская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Вчера при атаке беспилотников получил ранения местный житель. В Аксайском районе региона также были повреждены производственно-складские помещения, на месте произошел пожар.