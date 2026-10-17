В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась автомастерская

При пожаре был поврежден автомобиль. Господин Слюсарь уточнил, что дроны уничтожили в городах Каменске-Шахтинске и Новошахтинске, а также в Каменском, Миллеровском и Тарасовском районах. На всей территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.