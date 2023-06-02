Гладков: более 850 снарядов прилетело в Шебекино со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о самом большом количестве прилетов снарядов в регион с начала обстрелов. За 1 июня в Шебекино зафиксировано более 850 прилетов снарядов, сообщил журналистам господин Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ (Шебекинский городской округ.— "Ъ"), мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть»,— сказал губернатор (цитата по ТАСС). Шебекино расположен в 6 км от границы с Украиной. Вячеслав Гладков также сообщил, что автодорога с Шебекинским городским округом перекрыта из-за обстрелов, а на восстановление поврежденных предприятий округа нужны 13 млрд руб.

Ранее господин Гладков посетил Шебекино. По итогам поездки он сообщил, что более 2,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. Последние двое суток жители массово покидали Шебекино. Сегодня, 2 июня, в результате обстрела Шебекинского округа со стороны Украины погибли две женщины. С 3 июня там приостановят курсирование пригородных поездов.

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Мария Федотова