Минобороны России сообщило об ударе по «Запорожстали» и сухогрузу в Одессе
Российские вооруженные силы прошедшей ночью нанесли удары по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики на Украине. По данным Минобороны России, были поражены объекты в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомире.
Удары были нанесены оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, уточнили в министерстве. В числе пораженных объектов:
в городе Кривой Рог — металлургический комбинат, обеспечивающий продукцией военно-промышленный комплекс Украины;
в Житомире — электроподстанция, поставляющая электричество из западных областей в центральные районы страны;
в Запорожье — металлургический комбинат «Запорожсталь», являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности на Украине, а также промышленное предприятие «Запорожтрансформатор».
Помимо этого в море был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
«Запорожсталь» контролируется группой «Метинвест». 17 сентября российское Минобороны сообщило об ударе по комбинату. Спустя три дня его представитель заявил Financial Times об уничтожении сталелитейной промышленности Украины. Газета писала, что серьезные повреждения получили два украинских предприятия группы, а также объект ArcelorMittal в Кривом Роге, на которые приходилось почти 90% производства стали в стране.