Силы ПВО за ночь сбили над Россией 610 БПЛА
В период с 20:00 мск 16 октября до 8:00 17 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 610 беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском произошел пожар на территории автомастерской, обошлось без жертв. Власти других регионов о пострадавших или серьезных повреждениях на земле пока не сообщали.