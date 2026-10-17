Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Саудовскую Аравию

«Основные трудности сейчас связаны с временной приостановкой работы столичного аэропорта (Саудовской Аравии.— "Ъ")... и сбоями в функционировании ряда крупных воздушных гаваней страны»,— пояснили изданию в диппредставительстве. В посольстве посоветовали при необходимости использовать аэропорты в других городах королевства либо в сопредельных странах.