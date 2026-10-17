Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Саудовскую Аравию
Гражданам России рекомендовано временно воздержаться от посещения Саудовской Аравии до нормализации авиасообщения, заявили «Известиям» в посольстве РФ. Там уточнили, что проводить экстренную эвакуацию сограждан не планируют из-за «отсутствия прямой угрозы безопасности».
«Основные трудности сейчас связаны с временной приостановкой работы столичного аэропорта (Саудовской Аравии.— "Ъ")... и сбоями в функционировании ряда крупных воздушных гаваней страны»,— пояснили изданию в диппредставительстве. В посольстве посоветовали при необходимости использовать аэропорты в других городах королевства либо в сопредельных странах.
В октябре хуситы пять раз наносили массированные удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года: погибли 18 человек, не менее 300 получили ранения. Саудовская Аравия закрыла объект до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы. На международный аэропорт имени короля Халида приходится 29% всех пассажирских авиаперевозок страны. 14 октября он снова подвергся атаке.