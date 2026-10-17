В России планируют почти вдвое увеличить число врачей по спортивной медицине

Стратегия рассчитана до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Сейчас в России работают 1328 врачей по спортивной медицине. «Ожидаемые результаты... : не менее 2500 врачей по спортивной медицине осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения»,— сказано в документе.