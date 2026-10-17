В России планируют почти вдвое увеличить число врачей по спортивной медицине
Численность врачей по спортивной медицине к 2036 году планируется увеличить почти в два раза, до 2,5 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стратегию развития спортивной медицины в России.
Стратегия рассчитана до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Сейчас в России работают 1328 врачей по спортивной медицине. «Ожидаемые результаты... : не менее 2500 врачей по спортивной медицине осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения»,— сказано в документе.
Также власти рассчитывают, что не менее 5 тыс. человек повысят квалификацию по противодействию допингу в спорте. Еще как минимум 2 тыс. спортсменов высокого класса хотят обеспечить научно-аналитическим сопровождением медико-биологического обеспечения.
Правительство утвердило Стратегию развития спортивной медицины 16 октября. Ее главная цель — создать к 2030 году единую систему спортивной медицины, в том числе для раннего выявления рисков, говорили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Центры спортивной медицины планируется создать во всех регионах России уже к 2031 году. Глава ФМБА России Вероника Скворцова рассказала, что к 2036 году все спортсмены, подверженные высоким нагрузкам, должны будут проходить углубленные медосмотры.