2ГИС проложил маршрут к каршерингу

В Москве и Санкт-Петербурге появился новый крупный агрегатор каршеринга. Запустила платформу компания 2ГИС. Пока доступны только машины двух сервисов — «Ситидрайва» и «Делимобиля». Поменяется ли расклад сил на рынке? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Следует признать, что каршеринг в крупных российских городах в последние годы развивался весьма внушительными темпами и достиг впечатляющих результатов. К примеру, в Москве, по данным столичного дептранса, на конец 2022 года совокупный парк основных четырех компаний отрасли — BelkaCar, «Делимобиль», «Яндекс.Драйв» и «Ситидрайв» — составлял порядка 30 тыс. машин. Количество людей, активно пользующихся услугами каршеринга, превысило 1 млн человек, а число поездок составило 48 млн.

Участники рынка в целом подтвердили “Ъ FM”, что чувствуют себя неплохо. В частности, об этом сообщил директор по продукту и стратегии компании BelkaCar Иван Никитин. При этом, по его словам, свой парк компания, вероятно, обновит и российскими автомобилями: «В 2022 году мы устойчиво росли год к году. Например, в четвертом квартале, который для каршеринга считается началом низкого сезона, мы в среднем приросли на 25% по сравнению с таким же периодом 2021-го. Мы серьезно относимся к безопасности наших автомобилей и работаем только с официальными представителями автопроизводителей, под каждую партию машин заказываем еще и соответствующий набор запчастей.

Вместе с тем не все бренды сохранили свое присутствие на рынке. За последний год мы добавили в автопарк более 2 тыс. машин в основном китайских марок и видим, что пользователи активно ими пользуются. Наша компания активно следит за новинками рынка и ведет переговоры, в частности, и с российскими автопроизводителями. Уверены, что в ближайшее время сможем порадовать пользователей новинками».

С июля 2022 года в основных городах присутствия — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — активно модернизирует свой парк и «Яндекс.Драйв». В компании “Ъ FM” рассказали, что отдают предпочтение сравнительно недорогой и качественной продукции китайского автопрома. Как подсчитали в Tinkoff Data, в 2022 году средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга выросла на 17%, до 493 руб. Сейчас рынок краткосрочной аренды автомобилей в целом находится на оптимальной стадии развития, и резкое повышение тарифов маловероятно, полагает издатель проекта Truesharing.ru Юрий Николаев: «В крупных городах машин достаточно, и все, что компаниям сейчас требуется, это плановое обновление автопарка.

В ближайшее время рынок будет стабильным, мы не ожидаем каких-то серьезных потрясений или структурных изменений.

Скорее всего нас ждет доминирование китайских марок в парках операторов и плавное повышение цен, которое идет вслед за общим уровнем инфляции».

Лидером рынка каршеринга в России остается «Яндекс.Драйв». Возможно, тот факт, что в совместном проекте с 2ГИС участвуют два из трех его сильнейших конкурентов, не случаен. Во всяком случае, в «Ситидрайв», например, ожидают, что это в той или иной форме может дать положительный эффект, рассказала “Ъ FM” пиар-директор компании Юлия Варламова: «Для нас это дополнительная точка касания с пользователями и новая витрина для нашего продукта. Конечно, мы рассчитываем, что такая опция будет востребована. Но на данный момент давать какие-либо прогнозы пока преждевременно».

При этом, по мнению издателя проекта truesharing.ru Юрия Николаева, запуск 2ГИС агрегатора каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге скорее всего не окажет какого-либо серьезного практического влияния на соотношение сил на рынке: «Я, честно говоря, не думаю, что интеграция с 2ГИС даст компаниям большой приток новых пользователей или увеличит число заказов автомобилей. Скорее это похоже на какую-то двухстороннюю интеграцию, где компании показывают свои продукты в приложениях друг друга. Но, возможно, есть и какая-то коммерческая составляющая, но публично об этом пока не говорится».

Первые каршеринговые компании в России появились в 2013 году, а в 2020-м Москва заняла первое место в мире по размеру парка каршеринга, обойдя Токио. Согласно прогнозу компании Frost & Sullivan, к 2025 году услугами каршеринга будет пользоваться половина водителей Москвы и Санкт-Петербурга. Многим российским экспертам, однако, такая оценка кажется чересчур оптимистичной.

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