Песков: на Западе поняли фразу Путина «хрен им» о сокращении ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что западные союзники поняли фразу главы государства Владимира Путина «хрен им», которую он произнес, отвечая на вопрос о призывах Запада сократить ядерное вооружение.

«Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли»,— сказал пресс-секретарь.

Владимир Путин произнес фразу в ходе Петербургского экономического форума 16 июня. «У нас такого (ядерного.— “Ъ”) оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят»,— сказал тогда президент.

Позднее Кремль уточнил, что слова главы государства не означают, что Россия отказывается от диалога с США по поводу контроля над ядерными вооружениями. Ряд западных СМИ либо перевели эти слова в близкой, но нецензурной форме, либо использовали фразу «the hell with them».

21 февраля президент заявил о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Официально срок его действия истекает в феврале 2026 года. В июне Вашингтон предложил Москве продлить ДСНВ.

Подробнее о попытках США убедить Россию вновь начать выполнять ДСНВ — в материале «На нет и данных нет».

Эрдни Кагалтынов