Цех дуэтов

На Исторической сцене Большого театра прошел традиционный гала дипломантов и лауреатов приза Benois de la danse прошлых лет. Несмотря на преобладание российских артистов, концерту удалось избежать впечатления регионального благодаря обилию иностранной хореографии, считает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуэт из «Stripsody» (на фото: Елена Воробьева и Арсентий Лазарев) оказался единственной шуткой в серьезной программе

Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Дуэт из «Stripsody» (на фото: Елена Воробьева и Арсентий Лазарев) оказался единственной шуткой в серьезной программе

Фото: Михаил Логвинов / Большой театр

Гала-концерт «Звезды Benois de la danse — лауреаты разных лет» присоединили к одноименному конкурсу в 2004 году, и с тех пор двухдневный «Бенуа» стал именоваться фестивалем. Как правило, гала пользуется большим вниманием публики: среди конкурсантов могут оказаться некондиционные «коты в мешке», а концерт гарантированно составлен из отборных солистов и хореографов. Бывали, впрочем, годы, когда гала со своими патентованными номерами выглядел куда шаблоннее конкурса, представлявшего Москве актуальные балетные события. На сей раз цели и задачи двух фестивальных дней совпали: Benois de la danse должен был подтвердить свой мировой статус. В первый день «международность» конкурсу обеспечили танцовщики и хореографы Юго-Восточной Азии (см. “Ъ” от 21 июня). В программе второго дня, составленной худруком и председателем жюри фестиваля Светланой Захаровой, танцевали в основном российские артисты, но цель была достигнута благодаря западным хореографам — благо за три десятка лет существования «Бенуа» все сколько-нибудь значимые авторы мира стали его дипломантами или лауреатами.

В концерте оказалось всего три классических па-де-де. Двухактную программу обрамляли шлягерные «Корсар» и «Дон Кихот», разогревшие публику, но не ставшие гвоздем вечера: па-де-де были доверены молодежи, и молодежь уступила старшим. Крепкая солистка Большого Элеонора Севенард (Медора) оттанцевала без помарок, просто ее профессиональный уровень ниже, чем у остальных выступавших балерин; новосибирский Конрад Никита Ксенофонтов отпрыгал рискованные трюки тоже благополучно, но не запомнился ничем оригинальным. Закрывавшая концерт юная балерина Большого Елизавета Кокорева (Китри) выступила хуже своих возможностей: держалась с напряженной искусственностью и сорвала фуэте, пытаясь открутить побольше двойных. Ее невысокий Базиль (Алексей Путинцев) явил удивительные партнерские качества, дважды поймав девушку на «рыбку» с двойной подкруткой. Все прыжки (особенно поразительный двойной кабриоль назад с широким разлетом ног и выгнутой спиной) он исполнил безукоризненно, все вращения — точно и музыкально. Однако азарта покорителя воздуха и той игры на публику, которые иные именуют «харизмой», в этом удивительном артисте с физическими данными героя и душой лирика нет. В отличие от потолстевшего Ивана Васильева, открывшего концерт набором трюков в собственной компоновке под названием «Тост князя Орловского»: за кокетливую непосредственность и кипение темперамента зрители простили ему и грязные пируэты, и неточные позиции, и корявость поз. Несколько непривычное па-де-де из «Жизели» в китайской редакции — чрезвычайно замедленное, с иными акцентами и нюансами — исполнила лауреатка «Бенуа-2023» Цю Юньтин с дипломантом Ли Вэньтао. Своим изящным, заторможенно-отрешенным танцем хрупкая длинноногая китаянка с нежными руками и легким немаленьким прыжком подтвердила, что приз получила заслуженно.

На этом с традиционной классикой было покончено: остальные девять дуэтов принадлежали современным хореографам с мировыми именами, что по нынешним изоляционным временам выглядело впечатляюще.

Надежда Батоева и Константин Зверев из Мариинки привезли культовое адажио из «Парка» Анжелена Прельжокажа, в котором по петербургской традиции приглушили любовное исступление героев до легкой истомы. Премьеры Михайловского театра Ирина Перрен и Никита Четвериков представили дуэт из беспуантного спектакля «Без слов» своего худрука Начо Дуато, и балерина Перрен была в нем по-балетному грациозна. Дуэт из репертуарного «Орландо» исполнили Мария Виноградова и Артемий Беляков (Большой театр), и даже изысканная красота этой пары не смогла скрыть пустоту ремесленной хореографии Кристиана Шпука. Финальное «черное» адажио из «Дамы с камелиями» Джона Ноймайера (знаменитый трехактный балет в июле вернется в афишу Большого театра) с великой самоотдачей исполнила Светлана Захарова при поддержке Дениса Родькина. Поддержки, к слову, ему бы стоило к премьере отрепетировать получше: видны швы, перехваты и заминки, да и страсть Армана Дюваля следовало бы изобразить подостовернее. Светлане Захаровой, напротив, надо бы поумерить амплитуду чувств и па: прощальное любовное свидание чахоточной куртизанки выглядело слишком энергичным.

В итоге самыми интересными номерами программы оказались дуэты русских хореографов — Юрия Посохова, живущего и работающего в США, и лауреата «Бенуа-2023» Вячеслава Самодурова, ставшего фрилансером после ухода с поста худрука Екатеринбургского балета. Екатеринбургская прима Елена Воробьева и Арсентий Лазарев, перешедший в этом году в Большой театр, исполнили презабавный дуэт из последнего самодуровского балета «Stripsody». Хореограф, избавившись наконец от необходимости поддерживать статус реформатора, тут резвится напропалую. Под мяуканье, тявканье, бормотание музыки Кэти Берберян артисты откалывают самые неожиданные коленца — и комбинационные, и движенческие, и чисто пластические (вроде превращения собственных тел в мягкие мешки с костями). Дуэты Юрия Посохова гораздо классичнее и куда лиричнее, но в этой вроде бы гладкой хореографии столько неожиданных деталей, тонкой чувственности, редкой музыкальности и несахарной поэзии, что даже самые заезженные арабески выглядят так, будто открыты впервые. Солисты Большого хореографию Посохова чувствуют кожей. А потому и Ана Туразашвили с Денисом Савиным в грузинском «Сагалобели», и особенно Екатерина Крысанова с Владиславом Лантратовым в дуэте из балета «Колокола» на музыку Сергея Рахманинова танцевали с той доверительной гармонией, которая так редка в современном театре и которая куда важнее, чем тройные содебаски и двойные фуэте.