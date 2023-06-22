Апофеоз прошлости

На Исторической сцене Большого театра прошла XXIX церемония вручения приза Benois de la danse и традиционный концерт номинантов этого года. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В дуэте из балета «Свет сердца» лауреатка Цю Юньтин и ее партнер Ли Вэньтао явили непосредственные чувства и проверенные движения Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Следующая фотография 1 / 5 В дуэте из балета «Свет сердца» лауреатка Цю Юньтин и ее партнер Ли Вэньтао явили непосредственные чувства и проверенные движения Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр Фото: Михаил Логвинов / Большой театр

Международный Benois de la danse, родившийся в 1991-м и прошедший через разные передряги, самые существенные удары получил в последние годы: в 2020-м его отменила пандемия, в 2022-м — СВО. Последняя разрушила и тандем дам—основательниц «Бенуа»: художественный директор Нина Кудрявцева-Лури, отвечавшая за международные связи и представительность конкурса, весной прошлого года подала в отставку, исполнительный директор Регина Никифорова стала единоличным «председателем правления». Изменился и статус 96-летнего Юрия Григоровича: бессменный председатель жюри перестал судить, сделавшись пожизненным президентом. Бразды правления, в том числе и художественного, приняла балерина Светлана Захарова, в 2021 году уже получившая ценный опыт в качестве сопредседателя жюри.

Похоже, своей главной задачей прима Большого театра сочла удержание престижа «балетного "Оскара"» в изменившихся условиях — то есть сохранение международности конкурса. В наши времена это достигается за счет Азии и Латинской Америки: в жюри были приглашены бывшая солистка Мариинского театра кореянка Тиён Рю, главный хореограф Национального балета Китая Фэй Бо, балетный худрук алма-атинского Театра оперы и балета Гульжан Туткибаева. Россию представлял независимый премьер Леонид Сарафанов, Бразилию — Сесилия Кершь, экс-прима из Рио-де-Жанейро, Кубу — гендиректор Национального балета Вьенсай Вальдес. Имена тут важны, поскольку именно судьи выдвигают номинантов приза, обычно лоббируя своих артистов и хореографов. На сей раз латиноамериканцы проявили удивительное самоотречение, не найдя на континенте никого достойного.

Зато в номинанты попали этуали Парижской оперы Доротея Жильбер и Уго Маршан за дебют в балете Макмиллана «Майерлинг». В Москву они не приехали «из-за занятости». И хотя в представлявшем артиста крошечном видеофрагменте было неясно, чем так хорош его рыхловатый пафосный принц Рудольф, жюри сделало лауреатом именно Маршана, что позволило Benois de la danse продемонстрировать истинно международную широту взглядов. Среди балерин лауреаток оказалось две: Кан Мисон из сеульского Universal Ballet и Цю Юньтин из Национального балета Китая. Обе выступили в довольно банальных и несложных дуэтах про любовь и разлуку, а потому их танцевальное превосходство над конкурентками осталось неочевидным. Зато политически верным: иначе судьям пришлось бы делать выбор между театрами Большим (за который выступала остроногая Елизавета Кокорева в дуэте из «Зимней сказки» Уилдона) и Мариинским (петербуржцев представляла грациозная японка Мей Нагахиса, станцевавшая па-де-де из «Спящей красавицы» так, что сама покойная Ваганова осталась бы довольна).

Лучшим хореографом 2022 года был назван Вячеслав Самодуров, поставивший в Большом свою удалую «золотомасочную» «Танцеманию». И хотя на концерте искрометность этого балета изрядно поубавилась из-за технической и актерской скованности второго состава солистов, «Танцемания» выглядела оригинальнее произведений конкурентов, если судить по малюсеньким видеофрагментам хореографии хорватки Маши Колар, китайца Ли Цзюня и даже знаменитого Уэйна Макгрегора, выдвинутого за балет «Maddaddam», поставленный им в Национальном балете Канады.

Но если в презентации номинантов и выборе лауреатов конкурсу все же удалось соблюсти престиж, то по части декораций концерта Benois de la danse продемонстрировал такое провинциальное убожество, какового на сцене Большого припомнить трудно. Оформители Станислав Кирин и Сергей Тимонин украсили задник картинами-проекциями, похожими на исполинские рыночные коврики анилиновых цветов. И па-де-де были зарезаны на корню: ни высоты прыжков, ни точности па, ни линий адажио нельзя было увидеть на фоне кудреватых берез, грубо намалеванных «дворцовых» портиков или римских триумфальных арок, почему-то служивших фоном танцу парижских санкюлотов.

Впрочем, этот половник дегтя не испортил меда самой церемонии: оформители, не пожалевшие золота на «балетного "Оскара"», видимо, стремились воспроизвести голливудский шик. Эта аналогия, усиленная перерезавшей сцену красной дорожкой и текстом балетных ведущих (солистки Аны Туразашвили и премьера Артема Овчаренко), написанным с потугами на юмор, была призвана уничтожить былой официоз. Церемония, срежиссированная Георгием Новиковым и самой председательницей — Светланой Захаровой, действительно стала живее. Балерина придумала танцевальное антре, в котором разновозрастные ученики московской академии в кратких сценках обрисовали формирование артиста — от первых детских tendu у балетного станка до балеринского адажио и как бы современного дуэта.

Именно «как бы»: за исключением неоклассики лауреата Самодурова, современной хореографии на сцене Большого в этот вечер не было. Все представленное, даже самое свежее (как, например, дуэт «Куда излить всю мою любовь?» номинанта Ли Цзюня), отбрасывало в прошлый век, ко временам зарождения конкурса, когда советская хореография у нас считалась современной по причине неосведомленности россиян о мировых процессах. Примечательно, что и сейчас судьи разных стран выдвинули на конкурс исключительно классику, пусть и аранжированную местным колоритом. Возможно, решили, что этого требуют великие традиции русского балета. И точно: требуют.