Красноярское заксобрание одобрило в первом чтении налоговые льготы для «Мовиста регионы Красноярск»

Депутаты в Красноярском крае большинством голосов одобрили в первом чтении поправки в краевой закон о налоге на имущество организаций. Поправки в частности предусматривают освобождение от уплаты налога на имущество концессионеров, реализующих в регионе проекты по модернизации или строительству госимущества.

«Пока заключено одно концессионное соглашение на развитие наземного электрического транспорта в Красноярске сроком на 20 лет, объем капитальных вложений в проект составит 12,4 млрд руб. Это федеральный проект, который финансируется с привлечением средств федерального бюджета»,– уточнили в пресс-службе краевого парламента. Соглашение было заключено в начале года со структурой «Мовиста регионы» – «Мовиста регионы Красноярск». Оно предполагает развитие электротранспорта в городе до 2042 года.

По словам и.о. министра экономики и регионального развития Анны Гарнец, такие законы о льготах «позволяют избежать встречных потоков денежных средств при реализации концессий: предприниматель освобождается от налога за переданное ему государственное или муниципальное имущество, а государство — от компенсации затрат инвестора за эксплуатацию этого имущества».

Депутат заксобрания от ЛДПР Алексанлр Глисков сообщил, что речь идет о предоставлении «Мовисте регионы Красноярск» налоговой льготы в 2,7 млрд руб. По мнению депутата, соглашение не является выгодым для региона и его необходимо расторгнуть. В конце мая фракция ЛДПР в горсовете Красноярска направила депутатский запрос к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку заключения концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы Красноярск». В случае установления признаков должностных преступлений, депутаты требуют привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

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Оксана Павлова