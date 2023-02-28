Власти Красноярска заключат 19-летнюю «трамвайную» концессию с «Мовиста регионы Красноярск»

Концессионное соглашение до 2042 года заключат власти Красноярска с компанией «Мовиста регионы Красноярск» по развитию электротранспорта. Распоряжение администрации Красноярска от 27 февраля опубликовано на сайте мэрии. Планируется, что документы по концессии без проведения конкурса будут подписаны в течение месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Компания обратилась к мэрии Красноярска с предложением заключить такое соглашение в августе 2022 года. В сентябре о готовности принять участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения также заявила красноярская компания ООО «СТК». Ее заявка была признана отвечающей требованиям. Однако параметры проекта концессии раскритиковали депутаты горсовета Красноярска, а городская счетная палата сочла его несущим финансовые риски для города.

В декабре власти города вновь заявили о рассмотрении альтернативных предложений. На торги вновь была подана заявка от «СТК» о намерении принять участие в конкурсе. По результатам рассмотрения заявки комиссией был сделано вывод, что она «не отвечает требованиям, предъявляемым федеральным законодательством о концессионных соглашениях».

Концессионер обязуется не позднее конца декабря 2025 года реконструировать 16 км трамвайных путей и построить 30 км, реконструировать трамвайное депо площадью 67,5 тыс. кв м, пять тяговых подстанций и построить четыре новых, а также закупить 50 двухсекционных трамваев. Согласно документам концессии, инвестиционный платеж составит 28,8 млрд руб., эксплуатационный платеж – 16,1 млрд руб., капитальный грант – 6,9 млрд руб.

ООО «Мовиста регионы Красноярск» было зарегистрировано в апреле этого года. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», его учредителем является московское ООО «Мовиста регионы». Группа «Мовиста» в 2022 году вышла с похожими предложениями в целый ряд субъектов федерации. Например, она планирует получить в концессию трамвайную инфраструктуру Липецка (объем инвестиций — 14,5 млрд руб.) и Курска (12,4 млрд руб.).

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Анна Егорова