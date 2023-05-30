ЛДПР просит Александра Бастрыкина проверить контракт с «Мовиста регионы Красноярск»

Фракция ЛДПР в горсовете Красноярска направила депутатский запрос к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку заключения концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы Красноярск». В случае установления признаков должностных преступлений, депутаты требуют привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Об этом на внеочередной сессии горсовета сообщил депутат Роман Крастелев. По его словам, соглашение «убыточно для города», а в его заключении прослеживается «заинтересованность ответственных лиц».

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Аналогичные обращения направлены депутатами в адрес к врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову и мэру Красноярска Владиславу Логинову с просьбой провести соответствующую проверку. По словам Романа Крастелева, учитывая обстоятельства,необходимо расторгнуть договор с компанией «Мовиста регионы Красноярск».

Концессионное соглашение со структурой «Мовиста регионы» – «Мовиста регионы Красноярск» – было заключено в начале года. Оно предполагает развитие электротранспорта в городе до 2042 года. Концессионер обязуется не позднее конца декабря 2025 года реконструировать 16 км трамвайных путей и построить 30 км, реконструировать трамвайное депо площадью 67,5 тыс. кв м, пять тяговых подстанций и построить четыре новых, а также закупить 50 двухсекционных трамваев. Согласно документам концессии, инвестиционный платеж составит 28,8 млрд руб., эксплуатационный платеж – 16,1 млрд руб., капитальный грант – 6,9 млрд руб.

На прошлой неделе стало известно об аресте гендиректора «Группы Мовиста» Александра Советникова. Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ). Свою вину в даче взяток он не признает.

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Оксана Павлова