NBC: американские высокопоставленные чиновники были застигнуты врасплох высказываниями Байдена в адрес Си

Американские высокопоставленные чиновники были застигнуты врасплох, когда президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». В частных разговорах они попытались объяснить, что заявление господина Байдена не отражает официальной политики Вашингтона. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» спустя сутки после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, отметили источники NBC News. При этом, по информации телеканала, в Белом доме не ожидают, что слова господина Байдена приведут к потере прогресса, который достиг Энтони Блинкен во время визита в Китай.

«Президент считает, что дипломатия, в том числе усилия госсекретаря Блинкена, является ответственным способом снижения напряженности. Секретарь Блинкен хорошо провел время и добился определенного прогресса. У нас есть все основания рассчитывать на дальнейшее развитие этого прогресса»,— сказал неназванный представитель Белого дома в разговоре с NBC.

Вчера, 21 июня, Джо Байден, говоря о сбитых над территорией США китайских аэростатах, назвал Си Цзиньпина «диктатором». МИД Китая заявил, что высказывания американского президента крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет.

Энтони Блинкен находился в Пекине с двухдневным визитом 18–19 июня. Он стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с 2018 года. Американский дипломат провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганом.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Олеся Павленко