Набиуллина считает нужным возобновить раскрытие корпоративной отчетности

Центробанк (ЦБ) настаивает на возврате к публикации корпоративной отчетности с изъятием данных «по чувствительным темам», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она считает важным не скрывать информацию, которая нужна для развития рынка капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе выступления на заседании Совета федерации госпожа Набиуллина сказала, что без раскрытия информации эмитентами «инвестиций не будет». «Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем. Но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка»,— подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).

В марте 2022 года правительство приостановило обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг до 1 июля 2023 года. Это решение было принято из-за угрозы расширения санкций. С января 2023-го ЦБ возобновил раскрытие финансовой отчетности, за исключением информации, «чувствительной к санкционным рискам». Регулятор неоднократно настаивал на полном раскрытии данных эмитентами.

Лаура Кеффер