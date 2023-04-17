Банк России продолжит настаивать на полном раскрытии информации эмитентами

Банк России (ЦБ) продолжит настаивать на полноценном раскрытии информации компаниями-эмитентами, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Очень важно вернуться к полноценному раскрытию информации. Понятно, что могут быть изъятия, связанные с чувствительными темами, санкциями»,— заявила председатель ЦБ на встрече с фракцией «Новых людей» в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Набиуллина подчеркнула, что раскрытие данных необходимо для того, чтобы инвесторы понимали, куда вкладывают средства. Помимо этого глава регулятора заострила внимание на важности «предсказуемой дивидендной политики».

Правительство РФ позволило эмитентам не раскрывать информацию для защиты от возможных санкций 14 марта 2022 года. В апреле 2022 года Банк России разрешил не публиковать отчетность с информацией о рисках и капитале с 31 декабря 2021 года по 1 октября 2022 года включительно. С января текущего года ЦБ РФ возобновил раскрытие финансовой отчетности, за исключением информации, «чувствительной к санкционным рискам».

Григорий Лейба