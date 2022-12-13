Центробанк сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года

Банк России с января 2023 года возобновит раскрытие финансовой отчетности. Исключение составит чувствительная к санкционным рискам информация. Финансовая отчетность за 2022 год также подлежит раскрытию.

«Возобновление обязательного раскрытия финансовой отчетности, за исключением содержащейся в ней чувствительной к санкционным рискам информации, — с 01.01.2023»,— говорится в сообщении на сайте регулятора.

В апреле 2022 года Банк России разрешил не публиковать отчетность с информацией о рисках и капитале с 31 декабря 2021 года по 1 октября 2022 года включительно. Вместе с тем, банкам разрешили «по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов».

Анастасия Ларина