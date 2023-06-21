От взрыва беспилотника в центре Воронежа 9 июня пострадали еще три частных дома

В результате взрыва беспилотника, который произошел в Воронеже 9 июня, пострадал не только многоэтажный дом на Белинского, 21, но и три частных. Как следует из постановления мэрии, повреждения есть в домах №№ 29, 31 и 31а на Севастьяновском съезде.

Все дома отремонтируют за бюджетные средства. Источником финансирования выступит резервный фонд мэрии Воронежа.

В документе говорится, что муниципальное учреждение «Городская дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства» должна заключить контракт на проведение восстановительных работ. По данным «Ъ-Черноземье», генподрядчиком работ в доме на Белинского выбрали местное ООО «Воронеж группстрой».

Беспилотник врезался в одну из немногих незаселенных квартир многоэтажного дома примерно в 10 утра. Осколками стекла ранило трех мирных жителей. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Восстанавливать дом стали уже 10 июня.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Беспилотник не попал в окно».

Алина Морозова

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