Восстанавливать дом в Воронеже после попадания беспилотника будет компания «Воронеж группстрой»

Власти Воронежа определили подрядчика проведения ремонта в жилом доме в центре города на улице Белинского, 21, в стену которого утром пятницы врезался беспилотный летательный аппарат. В пресс-службе мэрии сообщили, что подрядчик планирует приступить к выполнению «восстановительных работ» уже в субботу, 10 июня.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в городской власти, в качестве генподрядчика работ в доме на Белинского, 21 выбрано местное ООО «Воронеж группстрой». Эта компания была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, она не раскрывает данных о штате сотрудников, а у ее бенефициара нет никаких других бизнес-проектов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ООО «Воронеж группстрой» зарегистрировано в селе Рыкань Новоусманского района Воронежской области 11 января 2023 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данных о наличии у ООО сотрудников в базе нет. Основной вид деятельности компании — производство прочих отделочных и завершающих работ. Гендиректором и единственным владельцем ООО выступает Наталья Замула. В других юрлицах госпожа Замула не фигурирует.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался стену жилого дома в центре Воронежа на улице Белинского, 21 утром четверга, 9 июня. В доме была пробита стена квартиры. Осколками стекла были легко ранены три мирных жителя.

Сергей Калашников

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