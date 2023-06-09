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Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже, двое ранены

Беспилотный летательный аппарат упал в центре Воронежа на улице Белинского, подтвердил губернатор Александр Гусев. Местные жители публикуют в соцсетях фото частично пострадавшей от взрыва стены жилого дома на Белинского, 21. По данным губернатора, были ранены двое мирных жителей. «Им оказывается вся необходимая помощь»,— заверил глава региона.

Фото: https://t.me / mtv36

Фото: https://t.me / mtv36

Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня. Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле»,— написал губернатор в своем telegram-канале.

Сергей Калашников

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