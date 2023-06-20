На «Кинопоиск» составили протокол за неправильную маркировку ЛГБТ-контента

В Замоскворецкий районный суд Москвы направили административное дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Согласно судебной базе, Роскомнадзор составил на него протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП. Внимание на это обратила «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом). Что стало поводом для дела, не уточняется.

Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал, что с начала действия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Пока вынесено три судебных решения: о штрафах в отношении «Триколор кино и ТВ» (на сумму 1 млн руб.), Peers.TV (1 млн руб.) и должностному лицу «Триколора» (200 тыс. руб.).

О рисках штрафов для видеосервисов — в материале «Ъ» «Контент не по годам».

Лаура Кеффер