На телеканал ТВ-3 составлен протокол из-за распространения ЛГБТ-материалов

В Мещанский суд Москвы поступил протокол, составленный в отношении телеканала ТВ-3 по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), следует из картотеки. Дата судебного заседания пока не назначена.

ТВ-3 — российский федеральный телеканал, ориентированный на показ художественных, документальных фильмов и сериалов мистической, фантастической и приключенческой тематики. Телеканал начал свое вещание в 1994 году. Входит в холдинг «Газпром-медиа».

Также сегодня, 20 июня, было зарегистрировано административное дело за неправильную маркировку ЛГБТ-контента в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Всего, по данным Роскомнадзора, было составлено 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. В частности, 21 июня Мещанский суд будет рассматривать протокол на онлайн-кинотеатр Premier.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал, что с декабря 2022 года — начала действия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды — было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Милена Костерева