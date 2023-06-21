«Кошмарный сон для Вашингтона»

В Вашингтоне ждут китайского министра иностранных дел Цинь Гана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, будучи в Пекине, пригласил своего коллегу совершить визит в Соединенные Штаты. Кроме того, глава Госдепа не исключает встречи на высшем уровне президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина. Произойти это может на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. Между тем в мире активно обсуждают публикации о предполагаемом строительстве на Кубе китайской военной базы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Пекин таким образом наносит Америке ответный удар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Энтони Блинкен побывал все-таки в Китае. Итоги визита, видимо, в том, чтобы продолжать диалог в дальнейшем. И, может быть, на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско, состоится историческая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. И на ней свершится некий прорыв — он очень нужен нынешнему американскому президенту, дабы переизбраться.

То есть глобального соглашения желательно достичь до указанного мероприятия. Так что времени по большому счету не так уж и много. Выборы ведь тоже в ноябре. Надежда на это, видимо, есть, но многое, если не все, зависит от мастерства дипломатов.

А пока можно сказать, что Пекин эффективно ответил на визит Нэнси Пелоси на Тайвань и в целом на сближение мятежного острова с Америкой. Речь идет о том, что КНР якобы собирается разместить военную базу на Кубе. Если все эти публикации действительно имеют под собой основания, для Вашингтона это кошмарный сон. Нет, это не ядерное оружие и новый Карибский кризис. Судя по всему, планируется построить станцию электронного слежения и заодно тренировать кубинских бойцов на предмет современного ведения боя.

Как известно, в 2002 году был закрыт радиоэлектронный центр в Лурдесе. Этот уникальный советский объект, построенный в годы Холодной войны, позволял шпионить чуть ли не за всем южным побережьем Соединенных Штатов. С падением СССР новые российские партнеры очень долго добивались его закрытия и в итоге добились. Мы же дружить тогда хотели, вот и согласились. Впрочем, это дела прошлые.

А сейчас получается, что Китай как бы занимает место Советского Союза. И теперь пришел его черед показать «кузькину мать» капиталистическим хищникам. Заодно есть прекрасный повод для торга: вы оставляете в покое Тайвань, а мы проигнорируем просьбы кубинских революционеров о помощи.

Возникает естественный вопрос — почему именно Поднебесная, а не Российская Федерация приходит или возвращается на Кубу? Сложно ответить. Может быть, уже нет таких технологий, чтобы восстановить Лурдес. А, может быть, политического влияния не хватает.

В целом все эти контакты между США и КНР чем-то напоминают советские времена. Стороны друг друга не жалуют, но ведут все-таки переговоры — трудные, непростые, с такими вот взаимными уколами, но диалог продолжается. И так, глядишь, достигнут оппоненты разрядки международной напряженности. Они сами об этом говорят — мол, мы ответственны за судьбы человечества.

А что же Россия? Она как бы вне этого праздника. Более того, идут сообщения, что Китай вдруг резко сократил закупки российской нефти, а крупнейший банк страны отказывается помогать клиентам из РФ переводить платежи на Запад — обходить санкции. Может быть, конечно, причины исключительно технические, и нет здесь никакой политики. Однако опять все совпало — произошло это прямо под визит Блинкена. К слову, в США отправляется премьер-министр Индии Нарендра Моди — тоже большой наш друг и стратегический партнер. Но едет он почему-то не в Москву, а в Вашингтон. Так или иначе, разрядка международной напряженности очень не помешает.

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