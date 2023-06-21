«Кошмарный сон для Вашингтона»

В Вашингтоне ждут китайского министра иностранных дел Цинь Гана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, будучи в Пекине, пригласил своего коллегу совершить визит в Соединенные Штаты. Кроме того, глава Госдепа не исключает встречи на высшем уровне президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина. Произойти это может на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. Между тем в мире активно обсуждают публикации о предполагаемом строительстве на Кубе китайской военной базы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Пекин таким образом наносит Америке ответный удар.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Энтони Блинкен побывал все-таки в Китае. Итоги визита, видимо, в том, чтобы продолжать диалог в дальнейшем. И, может быть, на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско, состоится историческая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. И на ней свершится некий прорыв — он очень нужен нынешнему американскому президенту, дабы переизбраться.
То есть глобального соглашения желательно достичь до указанного мероприятия. Так что времени по большому счету не так уж и много. Выборы ведь тоже в ноябре. Надежда на это, видимо, есть, но многое, если не все, зависит от мастерства дипломатов.
А пока можно сказать, что Пекин эффективно ответил на визит Нэнси Пелоси на Тайвань и в целом на сближение мятежного острова с Америкой. Речь идет о том, что КНР якобы собирается разместить военную базу на Кубе. Если все эти публикации действительно имеют под собой основания, для Вашингтона это кошмарный сон. Нет, это не ядерное оружие и новый Карибский кризис. Судя по всему, планируется построить станцию электронного слежения и заодно тренировать кубинских бойцов на предмет современного ведения боя.
Как известно, в 2002 году был закрыт радиоэлектронный центр в Лурдесе. Этот уникальный советский объект, построенный в годы Холодной войны, позволял шпионить чуть ли не за всем южным побережьем Соединенных Штатов. С падением СССР новые российские партнеры очень долго добивались его закрытия и в итоге добились. Мы же дружить тогда хотели, вот и согласились. Впрочем, это дела прошлые.
А сейчас получается, что Китай как бы занимает место Советского Союза. И теперь пришел его черед показать «кузькину мать» капиталистическим хищникам. Заодно есть прекрасный повод для торга: вы оставляете в покое Тайвань, а мы проигнорируем просьбы кубинских революционеров о помощи.
Возникает естественный вопрос — почему именно Поднебесная, а не Российская Федерация приходит или возвращается на Кубу? Сложно ответить. Может быть, уже нет таких технологий, чтобы восстановить Лурдес. А, может быть, политического влияния не хватает.
В целом все эти контакты между США и КНР чем-то напоминают советские времена. Стороны друг друга не жалуют, но ведут все-таки переговоры — трудные, непростые, с такими вот взаимными уколами, но диалог продолжается. И так, глядишь, достигнут оппоненты разрядки международной напряженности. Они сами об этом говорят — мол, мы ответственны за судьбы человечества.
А что же Россия? Она как бы вне этого праздника. Более того, идут сообщения, что Китай вдруг резко сократил закупки российской нефти, а крупнейший банк страны отказывается помогать клиентам из РФ переводить платежи на Запад — обходить санкции. Может быть, конечно, причины исключительно технические, и нет здесь никакой политики. Однако опять все совпало — произошло это прямо под визит Блинкена. К слову, в США отправляется премьер-министр Индии Нарендра Моди — тоже большой наш друг и стратегический партнер. Но едет он почему-то не в Москву, а в Вашингтон. Так или иначе, разрядка международной напряженности очень не помешает.
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