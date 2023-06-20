ФСБ сообщила о задержании в Саранске уроженки Украины за госизмену

В Саранске задержана уроженка Украины, подозреваемая в госизмене в интересах Службы безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Мордовии. По ее данным, женщина признала вину, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Какая-либо информация о задержанной не приводится. По версии ФСБ, женщина собирала информацию о сотрудниках спецслужбы, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

«Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ»,— говорится в пресс-релизе (цитата по «РИА Новости»). Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

В июне ФСБ также задержала несколько сотрудников неназванного оборонного предприятия. Их обвиняют в сотрудничестве с украинской военной разведкой и подготовке терактов в Белгородской и Курской областях. Было возбуждено дело по ст. 275 (госизмена), п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

Лаура Кеффер