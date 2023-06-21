Opera сделала доступным всем пользователям браузер с ИИ

Браузер Opera One стал доступен для загрузки всем пользователям, в нем компания реализовала новые функции на основе встроенного искусственного интеллекта. Предварительная версия браузера была представлена в апреле 2023 года и была доступна только для разработчиков.

ИИ в браузере получил название Aria, он был разработан вместе с OpenAI и использует собственный движок Opera Composer AI в сочетании с GPT 3.5. Вызвать Aria можно с помощью комбинаций клавиш CTRL+/ или CMD+/ соответственно в Windows и Mac, после чего появляется командная строка для общения с ИИ. Функция AI Prompts поможет Aria реагировать на контекстные подсказки в тексте, также на боковой панели доступен ChatGPT. ИИ можно будет включить по желанию пользователя, для доступа к Aria потребуется учетная запись Opera.

В Opera One появилась автоматическая группировка вкладок по темам: например, сайты с ресторанами и кафе будут объединены в одну группу, также в одном месте будут вкладки с файлами Google Doc. Каждая группа вкладок будет выделена определенным цветом и будет сворачиваться и разворачиваться по клику. В браузере также используется новый алгоритм рендера сложных веб-анимаций с повышенной производительностью.

Евгений Федуненко