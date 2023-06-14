Правительство РФ определило главные инициативы стратегии развития связи

Правительство утвердило главные законодательные изменения, которые будут закреплены в Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он уточняет, что в финальном списке было закреплено 25 инициатив из 115.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минцифры совместно с крупнейшими операторами связи подготовили предварительный вариант стратегии развития отрасли до 2035 года (см. «Ъ» от 19 мая). За последние десять лет ее вклад в ВВП снизился вдвое, до тридцатилетнего минимума. По версии авторов документа, в ближайшей перспективе росту рынка поможет присоединение к РФ новых территорий, интерес развивающихся стран к отечественным решениям и отказ от устаревших технологий, включая 3G.

Так, в список необходимых законодательных изменений вошли следующие инициативы: обеспечение недискриминационного доступа для размещения сетей связи на инфраструктуре смежных отраслей, изменения порядка лицензирования услуг связи (выдача лицензии на технологию), упрощение механизма аннулирования лицензий, новые стандарты и обязательные требования по обеспечению устойчивости сетей связи.

Были закреплены и предложения о совместном использовании сетей связи для построения конвергентных сетей связи и предоставления услуг, динамическом управлении радиочастотным спектром, а также об освобождении от конверсионного сбора тех, кто инвестирует в УЦН (программа по устранению цифрового неравенства).

По словам господина Хинштейна, также были утверждены и инициативы по предоставлению налоговых льгот для производителей спутников, возмещению затрат IT-компаниям, которые вкладываются в материальную-техническую базу цифровых вузов, а также развитию механизмов создания военно-учебных центров на базе отраслевых вузов.

Кроме этого, в рамках стратегии предлагается введение дополнительного механизма аккредитации онлайн-программ дополнительного профессионального образования с привлечением профильных вузов. «Помимо этих инициатив подготовлены 87 дополнительных предложений, которые могут быть проработаны отдельно. Дорожная карта Стратегии будет готова к июлю»,— говорится в сообщении.

Юлия Юрасова