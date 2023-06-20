Минсельхоз предложил продлить ограничения на вывоз риса до конца 2023 года

Ограничения на вывоз риса из России, действующие с 1 июля 2022 года, предложено продлить до 31 декабря 2023 года включительно. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минсельхоз.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса»,— говорится в документе, в котором предусмотрен ряд исключений. Например, временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в государства—члены Евразийского экономического союза, или рис, вывозимый физлицами для личного пользования.

Ранее вывоз риса был ограничен с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно на фоне весенней аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. По оценкам Национального рисового союза, тогда площадь рисовых чеков в крае сократилась со 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тыс. т.

Затем ограничение на экспорт риса из России было продлено на первое полугодие 2023 года, по 30 июня включительно. Сейчас ограничение продлевается на фоне ЧП на Каховской ГЭС, которое отразилось на стоимости продовольствия.

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Мария Федотова