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Зерновые цены поплыли

Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на стоимости продовольствия

Цены на пшеницу и кукурузу выросли после разрушения Каховской ГЭС. Во вторник, 6 июня, июльские фьючерсы на пшеницу росли почти на 4%, на кукурузу в моменте поднимались на 2%. Как отмечает Bloomberg, участники торгов опасаются дефицита поставок зерна. В краткосрочной перспективе возможны повреждения и зернохранилищ в низовьях Днепра. Украинские власти и вовсе предрекают превращение прибрежных территорий в пустыню уже в следующем году. По их данным, без источника воды на данный момент остались 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% — в Запорожье и около трети — в Днепропетровской.

Фото: Игорь Чураков

Фото: Игорь Чураков

Цены на сельхозпродукцию на мировом рынке продолжат расти, уверена гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская. Однако, по ее словам, для России последствия будут не столь серьезными:

«Это больше всего скажется на ценах, и, может быть, возникнет риск дефицита. Что касается России, то, думаю, какого-то критического взлета стоимости зерна точно не будет, потому что у нас все хорошо регулируется госпошлинами. Но она однозначно подрастет.

Вместе с тем аграрии в этом году уже сильно настрадались, ведь цены были критически низкими. Это в принципе сказалось на сельхозотрасли в России, потому что те, кто ориентировался только на растениеводство, обанкротились. Больше скажу, это влияет на спрос на сельхозтехнику, удобрения и средства защиты растений, и, в принципе, прибыль аграриев в прошлом году в общей сложности упала на 10%.

Так что в 2023-м, возможно, в связи с последними событиями мы сможем каким-то образом выправить ситуацию в России в аграрном секторе. Вместе с тем, безусловно, это большая трагедия, и цены на мировом рынке будут сильно расти».

Как украинскому зерну ищут дорогу

Однако пшеница, кукуруза и подсолнечник, которые выращивают в бассейне Днепра, не требуют орошения, подчеркнул директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Он не ожидает сильного влияния аварии на мировой сельскохозяйственный рынок:

«Орошения требует, в частности, производство овощей и риса в Крыму. Но это не то чтобы принципиальные объемы даже с точки зрения российского и украинского производства, не говоря уже о мировом.

Поэтому заметного краткосрочного прямого эффекта на производство, на экспорт мы не видим. Говорить о долгосрочной перспективе пока рано, потому что непонятно в первую очередь, что будет с землей в Херсонской и Запорожской областях. Непонятно, насколько обмелеет Каховское водохранилище, непонятно, что там на дне.

Некоторые говорят о том, что, возможно, там есть какие-то токсичные отложения, которые будут разноситься по сельхозземлям вокруг Днепра. Но тем не менее это все-таки не такая большая проблема для мира.

Чтобы было понятно, Херсонский и Запорожский регионы каждый сеяли примерно чуть более 0,5 млн га. Если говорить по доле производства до 2022 года, когда они активно поставляли продукцию, то на них приходилось примерно по 5-6% от общего украинского производства подсолнечника и 6-7% — пшеницы».

И в Киеве, и в Москве уверяют, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно. Однако как только уровень воды в Днепре пойдет на спад, можно будет начать строительство плотины, чтобы наполнить Каховское водохранилище, отметил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Как Россия вывозит рекордные объемы зерна

Как Россия вывозит рекордные объемы зерна

Он считает, что в течение года восстановить дамбу возможно, правда, в условиях мирного времени. В противном случае прибрежные территории действительно рискуют столкнуться с нехваткой воды, отметил господин Федяков:

«Это достаточно широкий регион, который включает в себя не только территорию Запорожской и Херсонской областей. Эти пресные воды питали, в частности, Крымский канал; это территория орошения в том числе и Мариуполя, и Мелитополя.

Естественно, можно ожидать обмеления рек и недостатка воды, нормальная работа гидросистемы нарушится. Это приведет к негативным последствиям, к снижению урожайности. Какие-то области в принципе, возможно, перестанут функционировать как сельскохозяйственный регион.

Вместе с тем в мировом масштабе производства пшеницы или других агрокультур эти территории, пускай и достаточно плодоносные, занимают доли процентов. Это мизерный процент в пределах статистической погрешности. И, конечно, как такового негативного влияния на глобальный рынок данное событие оказать должно.

Как Совбез ООН обсудил прорыв Каховской дамбы

Как Совбез ООН обсудил прорыв Каховской дамбы

Но есть другие риски. Я говорю о возможном прекращении зерновой сделки, о введении ограничений на экспорт продукции сельского хозяйства из России или вообще в принципе полного запрета на взаимодействие с РФ в этой области.

Ведь если будет принято решение, что в данном ЧП виновна российская сторона, то можно ждать и политических, и экономических последствий. Вот это, в свою очередь, уже серьезнейшим образом может повлиять на дисбаланс спроса и предложения на рынке агрокультур в мировом масштабе».

В то же время в Днепропетровской области из-за обмеления водохранилища начался мор рыбы, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Власти запрещают использовать ее в пищу из-за рисков заражения ботулизмом.

Киев оценивает общий ущерб от гибели всей флоры и фауны в результате разрушения ГЭС примерно в $300 млн. Кроме того, под риском загрязнения находится территория ниже по течению от Новой Каховки из-за размытия кладбищ.

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Александр Рассохин

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