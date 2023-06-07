Зерновые цены поплыли

Цены на пшеницу и кукурузу выросли после разрушения Каховской ГЭС. Во вторник, 6 июня, июльские фьючерсы на пшеницу росли почти на 4%, на кукурузу в моменте поднимались на 2%. Как отмечает Bloomberg, участники торгов опасаются дефицита поставок зерна. В краткосрочной перспективе возможны повреждения и зернохранилищ в низовьях Днепра. Украинские власти и вовсе предрекают превращение прибрежных территорий в пустыню уже в следующем году. По их данным, без источника воды на данный момент остались 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% — в Запорожье и около трети — в Днепропетровской.

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Цены на сельхозпродукцию на мировом рынке продолжат расти, уверена гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская. Однако, по ее словам, для России последствия будут не столь серьезными:

«Это больше всего скажется на ценах, и, может быть, возникнет риск дефицита. Что касается России, то, думаю, какого-то критического взлета стоимости зерна точно не будет, потому что у нас все хорошо регулируется госпошлинами. Но она однозначно подрастет.

Вместе с тем аграрии в этом году уже сильно настрадались, ведь цены были критически низкими. Это в принципе сказалось на сельхозотрасли в России, потому что те, кто ориентировался только на растениеводство, обанкротились. Больше скажу, это влияет на спрос на сельхозтехнику, удобрения и средства защиты растений, и, в принципе, прибыль аграриев в прошлом году в общей сложности упала на 10%.

Так что в 2023-м, возможно, в связи с последними событиями мы сможем каким-то образом выправить ситуацию в России в аграрном секторе. Вместе с тем, безусловно, это большая трагедия, и цены на мировом рынке будут сильно расти».

Однако пшеница, кукуруза и подсолнечник, которые выращивают в бассейне Днепра, не требуют орошения, подчеркнул директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Он не ожидает сильного влияния аварии на мировой сельскохозяйственный рынок:

«Орошения требует, в частности, производство овощей и риса в Крыму. Но это не то чтобы принципиальные объемы даже с точки зрения российского и украинского производства, не говоря уже о мировом.

Поэтому заметного краткосрочного прямого эффекта на производство, на экспорт мы не видим. Говорить о долгосрочной перспективе пока рано, потому что непонятно в первую очередь, что будет с землей в Херсонской и Запорожской областях. Непонятно, насколько обмелеет Каховское водохранилище, непонятно, что там на дне.

Некоторые говорят о том, что, возможно, там есть какие-то токсичные отложения, которые будут разноситься по сельхозземлям вокруг Днепра. Но тем не менее это все-таки не такая большая проблема для мира.

Чтобы было понятно, Херсонский и Запорожский регионы каждый сеяли примерно чуть более 0,5 млн га. Если говорить по доле производства до 2022 года, когда они активно поставляли продукцию, то на них приходилось примерно по 5-6% от общего украинского производства подсолнечника и 6-7% — пшеницы».

И в Киеве, и в Москве уверяют, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно. Однако как только уровень воды в Днепре пойдет на спад, можно будет начать строительство плотины, чтобы наполнить Каховское водохранилище, отметил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Он считает, что в течение года восстановить дамбу возможно, правда, в условиях мирного времени. В противном случае прибрежные территории действительно рискуют столкнуться с нехваткой воды, отметил господин Федяков:

«Это достаточно широкий регион, который включает в себя не только территорию Запорожской и Херсонской областей. Эти пресные воды питали, в частности, Крымский канал; это территория орошения в том числе и Мариуполя, и Мелитополя.

Естественно, можно ожидать обмеления рек и недостатка воды, нормальная работа гидросистемы нарушится. Это приведет к негативным последствиям, к снижению урожайности. Какие-то области в принципе, возможно, перестанут функционировать как сельскохозяйственный регион.

Вместе с тем в мировом масштабе производства пшеницы или других агрокультур эти территории, пускай и достаточно плодоносные, занимают доли процентов. Это мизерный процент в пределах статистической погрешности. И, конечно, как такового негативного влияния на глобальный рынок данное событие оказать должно.

Но есть другие риски. Я говорю о возможном прекращении зерновой сделки, о введении ограничений на экспорт продукции сельского хозяйства из России или вообще в принципе полного запрета на взаимодействие с РФ в этой области.

Ведь если будет принято решение, что в данном ЧП виновна российская сторона, то можно ждать и политических, и экономических последствий. Вот это, в свою очередь, уже серьезнейшим образом может повлиять на дисбаланс спроса и предложения на рынке агрокультур в мировом масштабе».

В то же время в Днепропетровской области из-за обмеления водохранилища начался мор рыбы, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Власти запрещают использовать ее в пищу из-за рисков заражения ботулизмом.

Киев оценивает общий ущерб от гибели всей флоры и фауны в результате разрушения ГЭС примерно в $300 млн. Кроме того, под риском загрязнения находится территория ниже по течению от Новой Каховки из-за размытия кладбищ.

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Александр Рассохин