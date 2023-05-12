«Известия»: Decathlon нашла покупателя на пять магазинов в России

Компания Decathlon нашла покупателя на несколько своих магазинов в России, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ уже одобрила заявку на сделку. Кто будет покупателем, неизвестно.

В ведомстве добавили, что включенные в сделку площади находятся в разных регионах и не считаются стратегическими для компании. По словам источника «Известий», будут проданы пять магазинов. Где они расположены, не уточняется.

В собственности у Decathlon в России находятся 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м. В их числе — 25 гипермаркетов и один склад.

Decathlon приостановила поставки товаров в Россию в конце марта 2022 года. Оставшиеся на складах товары компании продают на Ozon, «Яндекс Маркет» и CDEK.Shopping. В январе источники РБК сообщали, что Decathlon продаст бизнес в России. Его стоимость оценивали в 10–15 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Decathlon решилась на продажу».

Лаура Кеффер