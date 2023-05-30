Активы Decathlon в РФ могут приобрести покупатели российских магазинов Reebok и Zara

Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России, сообщили источники «Ведомостей». Они могут купить магазины и перезапустить их по модели франчайзинга. FLO Retailing ранее купила российский бизнес сети Reebok. Владелец Azadea Group — компания Daher Group — ранее приобрела российский бизнес испанской Inditex (магазины Zara, Bershka, Pull & Bear).

Переговоры ведутся с семьей Мюлье, которая владеет холдингом, в который кроме Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan. По мнению собеседников газеты, если сделка состоится, то не раньше осени. Один из источников рассказал, что смотреть активы Decathlon также приезжали «ближневосточные франчайзи компании». Он не уточнил, какие именно. Утверждается, что FLO Retailing и Azadea Group рассматривают два варианта сделки: купить всю сеть и перезапустить магазины по модели франчайзинга или сделать то же самое, но с закрытием нескольких точек.

Сумма сделки неизвестна. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость прав на долгосрочную аренду помещений может составлять 3–4 млрд руб. Глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценил портфель недвижимости в собственности в 8–10 млрд руб.

Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спорттоваров. Приостановил работу 57 магазинов в РФ в марте 2022 года, объяснив это введенными странами Запада санкциями. Выручка основного юрлица в РФ ООО «Октоблу» составила 15,3 млрд руб. в 2022 году против 28,5 млрд руб. в 2021-м, чистый убыток — 7,6 млрд руб. против прибыли в 1,4 млрд руб. годом ранее. В собственности, по данным IBC Real Estate, находятся 26 объектов площадью больше 150 тыс. кв. м, включая 25 гипермаркетов и один склад. 16 магазинов, по данным «СПАРК-Интерфакса», находятся в аренде. Как утверждает собеседник «Ведомостей», содержание текущих активов стоило компании около 1 млрд руб. после приостановки работы.

FLO Retailing управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno. Развивает ряд брендов по франшизе. В 2022 году купил активы Reebok в России и открыл на месте магазинов SneakerBox. Azadea Group развивает больше 40 международных брендов, в том числе Decathlon, Adidas, Mango. Она принадлежит Daher Group, которая в 2022 году купила российские активы Inditex — 240 магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear. На их месте открылись Ecru, Dub и Maag.

О сделках FLO Retailing и Daher Group — в материалах «Ъ» «Reebok продали по-партнерски» и «Zara примерят замену».

Леонид Уварчев