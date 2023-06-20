«Против Москвы и Пекина США разыгрывают индийскую карту»

Премьер-министр Индии едет в США ради оборонной промышленности — Нарендра Моди надеется согласовать с американским президентом Джо Байденом дорожную карту сотрудничества в этой сфере, пишет ТАСС. По данным агентства Reuters, Вашингтон считает этот визит более значимым дипломатическим событием для Соединенных Штатов, чем поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, которая вряд ли повлияет на отношения с Пекином. Государственный визит Нарендры Моди в США начинается 20 июня. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, в ходе этой поездки американские власти будет решать главную задачу — привлечь Нью-Дели на свою сторону в глобальной конфронтации с Пекином и Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В США главе индийского правительства Нарендре Моди будут оказаны поистине королевские почести. В программе его государственного визита — и переговоры с Джозефом Байденом, и торжественный обед с вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном, и выступление перед обеими палатами Конгресса (такое право предоставляется иностранным гостям в исключительных случаях), и встреча с руководителями 20 ведущих американских компаний.

Ситуация может показаться фантастической, если вспомнить, что в свое время Моди был в черном списке и против него США вводили персональные санкции. Его считали злостным националистом, ответственным за резню мусульман в штате Гуджарат, который нынешний премьер когда-то возглавлял.

Сейчас об этих смутных временах в Вашингтоне предпочитают не вспоминать, все санкции без лишнего шума отменили. На политические взгляды Моди, который как был, так и остается индуистским националистом, администрация Байдена закрывает глаза, а представители Госдепартамента не реагируют, когда из Индии приходят сообщения о притеснениях мусульман или христиан, атаках на мечети или церкви.

Оказывается, когда очень надо, члены команды Байдена могут поступиться своими принципами и выстраивать отношения с человеком, которого по западным меркам вполне можно счесть авторитарным политиком.

Но в случае с Дели слишком уж высоки геополитические ставки, и здесь не до принципиальности. Для Вашингтона жизненно важно привлечь Индию, одну из ключевых держав «глобального Юга», в свой лагерь в противостоянии с Пекином и Москвой.

Ради этого можно пойти на многие компромиссы, например, продать индийцам ударные беспилотники, договориться о совместном производстве двигателей для истребителей, что включает передачу технологий. Эти и другие выгодные для Дели сделки в оборонной отрасли будут обсуждаться в ходе визита.

Вашингтону важно убедить индийцев отказаться от традиционного сотрудничества с Москвой в военной сфере, доказать, что США — более перспективный партнер, что никаких ограничений для индийского союзника больше нет. Еще важнее для США заручиться более активной поддержкой Индии в противостоянии с Китаем.

Здесь на руках у Вашингтона еще больше козырей. Если с Москвой у Дели всегда были тесные, доверительные, в чем-то даже эмоционально окрашенные отношения, то Пекин воспринимается как оппонент, соперник, если не потенциальный противник. На границе двух стран, до сих пор имеющих взаимные территориальные претензии, периодически вспыхивают столкновения.

А недавно символическим моментом стала фактическая высылка под разными предлогами журналистов двух стран. В КНР больше нет ни одного официально аккредитованного индийского корреспондента, а в Индии — китайского. И как вишенка на торте — отказ китайского лидера Си Цзиньпина лететь в Дели на саммит ШОС, намеченный на 4 июля. В итоге хозяева решили проводить его в режиме видеоконференции.

На этом фоне перед американской дипломатией на индийском направлении открываются широкие перспективы. И то, как готовятся принимать в США главу правительства Индии, показывает, что администрация Байдена не намерена упускать этот шанс.

Если американцам удастся сделать Дели своим союзником, это во многом обесценит такую организацию, как БРИКС, которую в Москве считают ключевым форматом в противостоянии с «коллективным Западом».

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