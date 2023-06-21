Яхт-клубу укоротили Лисий Нос

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск АО «Грандпроект» к комитету по инвестициям об оспаривании отказа в предоставлении участка 25,5 га в Лисьем Носу для возведения объекта гребного спорта. Ранее участок был предоставлен в аренду общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», связанной с «Газпромом», которая собирается до 2027 года построить там новые причалы для яхт. По иронии судьбы, решение суда было принято незадолго до начала ПМЭФ, на котором командор яхт-клуба Владимир Любомиров представил концепцию будущего туристического кластера в Горской и Лисьем Носу стоимостью 70–90 млрд рублей. Спорное пятно, которое суд обязал передать истцу, расположено в самом центре будущей рекреационно-деловой зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно материалам арбитражного дела, 11 июля 2022 года в комитет по инвестициям Санкт-Петербурга поступили четыре заявки на предоставление в аренду земельного участка № 28, расположенного в Лисьем Носу, на берегу Финского залива неподалеку от въезда на дамбу. Первыми в комитет поступили заявки НК «Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт» и АНО «Академия парусного спорта», третьей — АО «Грандпроект», а четвертой — СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Затем в августе первые две заявки были отозваны, и первой в очереди оказалась заявка «Грандпроекта».

Комитет по инвестициям 8 сентября 2022 года рассмотрел эту заявку и отклонил, ссылаясь на то, что «спорный земельный участок предоставлен на праве бессрочного пользования» администрации Приморского района Петербурга. А затем в октябре 2022 года — при рассмотрении следующей заявки «Яхт-клуба» — комитет сам издал распоряжение, которым прекратил вышеупомянутое право бессрочного пользования, и передал землю этому заявителю. Согласно постановлению правительства города от декабря 2022 года, инвестор должен вложить 110 млн рублей в благоустройство, а на само строительство ему отводится пять лет.

«Грандпроект» обжаловал отказ комитета в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. По его заявлению суд уже в октябре 2022 года принял обеспечительные меры в виде запрета Смольному передавать права на спорный участок. Как отметили в суде юристы компании, комитет — «в отсутствие оснований для отказа в предоставлении участка» и «в период рассмотрения заявки» — подготовил проект постановления правительства о передаче земли следующему по очереди заявителю.

Чиновники, отвечая на иск, заявили в суде, что спорный участок был сформирован путем объединения трех наделов, находившихся в бессрочном пользовании районной администрации «без права возведения на них объектов недвижимости». Однако, когда суд предложил юристам Смольного принести документ, на основании которого было оформлено право бессрочного пользования администрации на объединенный участок, те ничего не принесли. В итоге судебный акт был принят в пользу «Грандпроекта»: решение комитета и все последующие его действия с участком признаны недействительными, а правительство города обязано выпустить новое постановление — о передаче земли истцу. «В данный момент комитет осуществляет оценку доводов суда, после чего будет принято решение о дальнейших действиях по данному делу» — сообщили в комитете по инвестициям на запрос «Ъ-СПб».

АО «Грандпроект», по данным системы «СберКорус», основано в 2020 году и с тех пор принадлежит своему гендиректору Андрею Иванову, ранее в бизнесе не замеченному. Источник, знакомый с конфликтом, высказал версию о связи АО с аффилированной с Евгением Пригожиным компанией «Мегалайн», которая с 2021 года претендует на редевелопмент земель у дамбы. Тогда она подала в Смольный заявку на выделение ей целевым образом бывшей строительной площадки дамбы общей площадью 150 га, чтобы реализовать там инвестпроект стоимостью 236 млрд рублей. И, получив отказ, безуспешно судилась с городскими властями последние два года. Таким образом, если «Грандпроект» действительно связан с Пригожиным, это судебное решение можно считать его первым успехом в долгой борьбе. Юристы, работающие на Пригожина, оставили предположения собеседников «Ъ-СПб» без комментариев.

Юрист Надежда Горбунова, представлявшая «Грандпроект» в суде, не стала распространяться ни об инвестиционных планах своего клиента, ни о содержании его заявки, ни об объеме инвестиций и составе инвесторов предполагаемого строительства «объекта гребного спорта». «Впереди предстоит еще большая работа,— сказала корреспонденту «Ъ-СПб» госпожа Горбунова.— На данный момент решение еще не вступило в законную силу, поэтому какие-то комментарии давать преждевременно».

СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» основана в 2010 году бизнесменами Виктором Лосем, Дмитрием Лычевым и Владимиром Любомировым. В числе ее активов — ООО «Яхтенный порт "Геркулес"», ООО «Историческая верфь "Полтава"», АНО «Академия парусного спорта» и другие объекты, расположенные на побережье у небоскреба «Лахта-центр». Кроме того, в 2023 году структуры этой группы заявили о планах построить новую марину на Василеостровском намыве.

Командор «Яхт-Клуба Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров не стал комментировать судебные разбирательства Смольного с «Грандпроектом», отметив, что это зона ответственности администрации города.

Источник, близкий к Смольному, сообщил «Ъ-СПб», что заявка «Грандпроекта» «была скорее юридической, нежели инвестиционной»: якобы ни состава инвесторов, ни объема инвестиций, ни других параметров в ней не содержалось. И цель ее, предполагает источник, была скорее в фиксации факта обращения для последующего обжалования отказа, нежели реальное освоение участка.

Павел Горошков