Обвинение запросило для бизнесмена Валерия Израйлита 9 лет и 6 месяцев колонии

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по делу экс-председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж. Городская прокуратура запросила для предпринимателя девять с половиной лет исправительной колонии, рассказали сегодня, 20 июня, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Израйлит (справа) перед началом судебного заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Валерий Израйлит (справа) перед началом судебного заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гособвинение просит признать Валерия Израйлита виновным в выводе денег за рубеж на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (ч. 2 ст. 193.1; ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, таким образом он перевел около $2 млн за рубеж. По ч. 2 ст. 193.1 УК предприниматель может получить четыре года лишения свободы и сразу же быть освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Согласно ч. 3 ст. 193.1, прокуратура Санкт-Петербурга просит отправить Валерия Израйлита в ИК на девять с половиной лет.

Сегодня, 20 июня, прошли прения по делу, сторона защиты выступит в суде 4 июля.

Напомним, суд прекратил уголовное дело в отношении Валерия Израйлита по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных во время работы на должности председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"». Согласно версии следствия, после 2016 года бизнесмен задекларировал контролируемые им иностранные компании, недвижимость за рубежом, а также финансовые активы и банковские счета — то есть это произошло после объявления президентом России Владимиром Путиным амнистии капиталов. Предприниматель собирался купить яхту у одной из своих фирм, чтобы объяснить перевод валюты за границу. Это стало причиной обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам и их легализации.

О деле Валерия Израйлита — в материале «Ъ» «Срок давности победил мошенничество».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург