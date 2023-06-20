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Коммерсантъ FM
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Самарский депутат, смотревший с лапшой на ушах послание Путина, оштрафован за песню во «ВКонтакте»

Новокуйбышевский городской суд сегодня, 20 июня, оштрафовал депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина. Решение принято по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Информацию разместил в своем Telegram-канале адвокат депутата Алексей Лапузин. «Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Михаил Абдалкин

Михаил Абдалкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Михаил Абдалкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как пояснил правозащитник в телефонном разговоре с «Ъ», Михаил Абдалкин подвергся административному преследованию за то, что разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» песню группы «Электропартизаны» «Звезда и автомат», которая ранее была признана судом экстремистской и заблокирована Роскомнадзором. Ранее кроме нее в список запрещенных попали также песни этой группы «Левый террор», «Жить без власти» и «Революция в нас!».

Представители группы «Электропартизаны» на странице своего сообщества во «ВКонтакте» предупредили поклонников, что эти треки «лучше не хранить в открытом виде на своих страницах в соцсетях».

Перед этим городской суд Новокуйбышевска оштрафовал Михаила Абдалкина за дискредитацию вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Это произошло после того, как депутат Самарской губернской думы опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он с лапшой на ушах смотрит фрагмент послания президента РФ. Решение устояло в областном суде.

Георгий Портнов, Самара

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