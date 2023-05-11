Депутат дойдет до Верховного суда

Самарский областной суд оставил в силе постановление Новокуйбышевского городского суда по делу «о лапше на ушах» депутата губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Ранее первая инстанция оштрафовала парламентария за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Это произошло после того, как Михаил Абдалкин опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он с лапшой на ушах смотрит фрагмент послания президента. По мнению представителей депутата, «решение суда незаконное и политически мотивированное, а выводы не основаны на законодательстве об административных правонарушениях». Представители депутата будут оспаривать постановление в Шестом кассационном суде. В случае отказа они планируют дойти до Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Михаила Абдалкина будут оспаривать штраф в Шестом кассационном суде

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Адвокаты Михаила Абдалкина будут оспаривать штраф в Шестом кассационном суде

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский областной суд оставил без изменения постановление Новокуйбышевского городского суда по делу депутата губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Решение было принято в четверг, 11 мая.

Ранее первая инстанция оштрафовала парламентария за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) на 150 тыс. руб.

«Мы еще не видели мотивированное решение, знаем только то, что суд оставил постановление Новокуйбышевского городского суда без изменения и нашу жалобу без удовлетворения. Нам неизвестно, чем он это мотивировал, какие доводы посчитал наиболее значимыми в пользу того, чтобы оставить решение без изменения»,— пояснил «Ъ» адвокат Михаила Абдалкина Алексей Лапузин.

Господин Лапузин сообщил «Ъ», что теперь они будут обращаться с жалобой в Шестой кассационный суд общей юрисдикции: «Если и он не согласится с нами, то, соответственно, обратимся в Верховный суд РФ. Какие бы доводы областной суд ни положил в основу своего решения, они не могут правильно истолковывать закон, положения Конституции. Считаем данное решение незаконным и необоснованным».

Прошлое заседание областного суда от 4 мая перенесли и вызвали в суд заместителя председателя Самарской губернской думы Марину Антимонову. Михаил Абдалкин сообщал, что именно по ее просьбе депутаты слушали послание президента. Однако госпожа Антимонова на заседание суда 11 мая не пришла.

Скандал с депутатом-коммунистом Михаилом Абдалкиным разгорелся в феврале, когда он опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он с лапшой на ушах смотрит фрагмент послания президента РФ Владимира Путина. Областной парламент сразу же отреагировал, объявив депутату «публичное порицание» и рекомендовав обкому КПРФ исключить его из партии. Кроме того, губдума обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать инциденту юридическую оценку. В итоге в отношении Михаила Абдалкина составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП).

На заседаниях суда Михаил Абдалкин отмечал, что считает себя невиновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, во время послания президента РФ он хотел услышать заявления по мерам внутренней политики, а также узнать, «кто и почему вывел из России 261 млрд долларов» и кто понесет за это ответственность. Ситуация в стране вызывает обеспокоенность депутата. «Девятый год падают доходы, и население нищает»,— уточнил Михаил Абдалкин.

Так как соответствующей информации он не услышал, депутат решил выразить свое недовольство и недовольство своих избирателей и сомнения в том, что «мы станем лучше жить». Своими действиями российскую армию он не оскорблял, отмечал парламентарий. Он рассказывал, что, напротив, всячески помогает в решении вопросов, связанных с СВО: при его участии из воинской части в Рощинском был возвращен незаконно мобилизованный студент очного отделения одного из вузов региона. Также Михаил Абдалкин участвовал в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих и голосовал за принятие губернской думой законопроектов о поддержке мобилизованных.

Защита господина Абдалкина также заявляла об отсутствии состава преступления в поступке депутата и отметила, что в послании президента РФ не шла речь об СВО. Кроме того, материалы дела в отношении парламентария не содержат информации об административном расследовании, в нем нет соответствующего определения, считает адвокат Алексей Лапузин. Также административный протокол составлен с нарушением срока, отмечал правозащитник. Помимо прочего, он указал на неконкретность обвинения: о дискредитации какого органа и где идет речь.

Ани Айвазян