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Коммерсантъ FM
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Война войной, а реформы по расписанию

МВФ подтвердил второй транш Украине в обмен на экономическую стабилизацию

Заявление Международного валютного фонда (МВФ) об одобрении второго транша в рамках программы расширенного финансирования Украины в $15,6 млрд подтверждает и уточняет оценки перспектив экономики страны, которые в фонде давали ранее. За два месяца, прошедшие с начала действия программы и после выделения первого пакета помощи, украинским властям удалось, по оценкам фонда, «деятельно» подтвердить свою заинтересованность в структурных реформах экономики. Впрочем, несмотря на в целом положительные прогнозы, пока объемы выделенных Украине средств МВФ являются рекордными лишь для новейшего военного времени — например, поддержка Греции во время долгового кризиса в зоне евро в 2010–2014 годах превышала нынешние ассигнования на порядок.

Программа украинских реформ убедила возглавляемый Кристалиной Георгиевой МВФ продолжить финансирование стабилизации экономики страны

Программа украинских реформ убедила возглавляемый Кристалиной Георгиевой МВФ продолжить финансирование стабилизации экономики страны

Фото: Mike Blake, Reuters

Программа украинских реформ убедила возглавляемый Кристалиной Георгиевой МВФ продолжить финансирование стабилизации экономики страны

Фото: Mike Blake, Reuters

МВФ завершил миссию по обзору выполнения Украиной условий, которые предполагает одобренная для нее программа расширенного финансирования (EFF). Напомним, в конце марта МВФ одобрил Киеву четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд — в обмен на финансовую поддержку украинские власти взяли на себя обязательства по смягчению валютных ограничений, возврату к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечению стабильной работы финансового сектора.

Первые результаты новой политики Украина должна была представить в конце мая — именно их представители сторон обсуждали в рамках консультаций фонда 23–30 мая в Вене.

Как следует из заявления МВФ, опубликованного во вторник по итогам переговоров, выполнением условий программы в фонде остались удовлетворены. В документе помимо одобрения второго транша в $900 млн (выделенный в апреле первый составил около $2,7 млрд) содержится оценка перспектив украинской экономики. Аналитики фонда отмечают ее «постепенное восстановление», особо подчеркивая «быстрое восстановление энергетической системы, стабилизацию валютного рынка и снижение инфляции». Отметим, после начала военной операции МВФ воздерживался от прогнозов относительно экономики Украины, в конце марта некоторые оценки перспектив были даны в аналогичном заявлении, сделанном в контексте обоснования одобрения EFF. Некоторые из них в новом документе пересмотрены в сторону улучшения: так, теперь аналитики ожидают рост ВВП на Украине в пределах 1–3% (против «от минус 3% до 1%» в марте).

МВФ оценил последствия внешнеполитической напряженности для мирового ВВП

Рассчитанная на четыре года программа EFF для Украины состоит из двух этапов. На первом этапе украинские власти должны уделить особое внимание наращиванию налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса и усилению борьбы с коррупцией. На втором — «более амбициозным структурным реформам», связанным с повышением конкурентоспособности и производительности отраслей экономики. Длительность этапов, а также объем финансовой поддержки, который придется на каждый из них, будут зависеть от политической ситуации (подробнее см. “Ъ” от 3 апреля).

Отметим, что кредит в рамках программы EFF стал первым «пакетом помощи» такого объема, одобренным МВФ для страны, вовлеченной в военный конфликт. С объемами средств, которые фонд выделял в «мирное» время, нынешняя поддержка Киева, впрочем, несопоставима.

Так, например, во время долгового кризиса в Греции (подробнее см. “Ъ” от 23 июля 2011 года) в 2010 и 2011 годах стране было одобрено две совместные программы финансовой помощи МВФ и Европейского фонда финансовой стабильности, предполагающие выдачу кредитов на сумму €110 млрд и €130 млрд соответственно (в 2012 году вторая программа была расширена на €20 млрд). Как подчеркивают в фонде, сохраняющиеся ограничения по объемам финансирования Киева объясняются, в частности, «крайне неопределенными» перспективами развития событий (в том числе в ходе военной операции) — особое беспокойство у аналитиков вызывает сохраняющийся на Украине высокий дефицит бюджета, который влечет за собой постоянную и возрастающую потребность во внешнем финансировании.

Кристина Боровикова

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