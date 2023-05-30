Война войной, а реформы по расписанию

Заявление Международного валютного фонда (МВФ) об одобрении второго транша в рамках программы расширенного финансирования Украины в $15,6 млрд подтверждает и уточняет оценки перспектив экономики страны, которые в фонде давали ранее. За два месяца, прошедшие с начала действия программы и после выделения первого пакета помощи, украинским властям удалось, по оценкам фонда, «деятельно» подтвердить свою заинтересованность в структурных реформах экономики. Впрочем, несмотря на в целом положительные прогнозы, пока объемы выделенных Украине средств МВФ являются рекордными лишь для новейшего военного времени — например, поддержка Греции во время долгового кризиса в зоне евро в 2010–2014 годах превышала нынешние ассигнования на порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа украинских реформ убедила возглавляемый Кристалиной Георгиевой МВФ продолжить финансирование стабилизации экономики страны

Фото: Mike Blake, Reuters Программа украинских реформ убедила возглавляемый Кристалиной Георгиевой МВФ продолжить финансирование стабилизации экономики страны

Фото: Mike Blake, Reuters

МВФ завершил миссию по обзору выполнения Украиной условий, которые предполагает одобренная для нее программа расширенного финансирования (EFF). Напомним, в конце марта МВФ одобрил Киеву четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд — в обмен на финансовую поддержку украинские власти взяли на себя обязательства по смягчению валютных ограничений, возврату к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечению стабильной работы финансового сектора.

Первые результаты новой политики Украина должна была представить в конце мая — именно их представители сторон обсуждали в рамках консультаций фонда 23–30 мая в Вене.

Как следует из заявления МВФ, опубликованного во вторник по итогам переговоров, выполнением условий программы в фонде остались удовлетворены. В документе помимо одобрения второго транша в $900 млн (выделенный в апреле первый составил около $2,7 млрд) содержится оценка перспектив украинской экономики. Аналитики фонда отмечают ее «постепенное восстановление», особо подчеркивая «быстрое восстановление энергетической системы, стабилизацию валютного рынка и снижение инфляции». Отметим, после начала военной операции МВФ воздерживался от прогнозов относительно экономики Украины, в конце марта некоторые оценки перспектив были даны в аналогичном заявлении, сделанном в контексте обоснования одобрения EFF. Некоторые из них в новом документе пересмотрены в сторону улучшения: так, теперь аналитики ожидают рост ВВП на Украине в пределах 1–3% (против «от минус 3% до 1%» в марте).

Рассчитанная на четыре года программа EFF для Украины состоит из двух этапов. На первом этапе украинские власти должны уделить особое внимание наращиванию налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса и усилению борьбы с коррупцией. На втором — «более амбициозным структурным реформам», связанным с повышением конкурентоспособности и производительности отраслей экономики. Длительность этапов, а также объем финансовой поддержки, который придется на каждый из них, будут зависеть от политической ситуации (подробнее см. “Ъ” от 3 апреля).

Отметим, что кредит в рамках программы EFF стал первым «пакетом помощи» такого объема, одобренным МВФ для страны, вовлеченной в военный конфликт. С объемами средств, которые фонд выделял в «мирное» время, нынешняя поддержка Киева, впрочем, несопоставима.

Так, например, во время долгового кризиса в Греции (подробнее см. “Ъ” от 23 июля 2011 года) в 2010 и 2011 годах стране было одобрено две совместные программы финансовой помощи МВФ и Европейского фонда финансовой стабильности, предполагающие выдачу кредитов на сумму €110 млрд и €130 млрд соответственно (в 2012 году вторая программа была расширена на €20 млрд). Как подчеркивают в фонде, сохраняющиеся ограничения по объемам финансирования Киева объясняются, в частности, «крайне неопределенными» перспективами развития событий (в том числе в ходе военной операции) — особое беспокойство у аналитиков вызывает сохраняющийся на Украине высокий дефицит бюджета, который влечет за собой постоянную и возрастающую потребность во внешнем финансировании.

Кристина Боровикова