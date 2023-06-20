Bloomberg: ЕС готовит Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд

Еврокомиссия предложит Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд, сообщили источники Bloomberg. Деньги могут быть выделены в виде грантов, льготных кредитов или гарантий. Средства выделят при условии реформ для улучшения ситуации с верховенством закона и при борьбе с коррупцией.

Ожидается, что помощь будет объявлена во вторник, 20 июня, перед конференцией доноров, которая пройдет в Лондоне. В пакет еще могут быть внесены изменения. Как пишет Bloomberg, ЕК хочет избежать «обременительного инструмента восстановления» для страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.

План Еврокомиссии является частью пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы. Пакет будет охватывать период с 2024 по 2027 годы. В отличие от других пакетов новая помощь будет финансироваться за счет взносов государств ЕС, а не за счет заимствований на рынках. Пакет направлен на объединение помощи, которая используется для выплат зарплат и пенсий, с расходами на восстановление инфраструктуры.

С начала российско-украинского конфликта Евросоюз выделил Киеву около €38 млрд экономической помощи. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может потребоваться $411 млрд.

В конце мая Международный валютный фонд одобрил второй транш в рамках программы расширенного финансирования Украины в $15,6 млрд. Кредит выделялся в обмен на обязательства по смягчению валютных ограничений, возврату к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечению стабильной работы финансового сектора.

Подробнее о поддержке МВФ — в материале «Ъ» «Война войной, а реформы по расписанию».

Леонид Уварчев